Sinan Meydan’dan skandal sözler sarf eden AKP’li Belediye Başkanı’na cevap gecikmedi!

Referandum panelinde "1923'te darbe yapıp Cumhuriyeti kurdular" diyerek skandal sözler sarfeden AKP'li belediye başkanına sosyal medyada cevap verdi.

Esenyurt Belediye Başkanı AKP’li Necmi Kadıoğlu, referandum panelinde skandal sözler sarf etti. “Siz dik durun, içinizden ‘hayır’ çıkartmayın” diyen AKP’li Başkan Necmi Kadıoğlu, “1923’te darbe yapıp Cumhuriyeti kurdular” dedi. AKP’li Esenyurt Belediye Başkanın skandal sözlerine tarihçi Sinan Meydan’dan cevap gecikmedi.

SİNAN MEYDAN’DAN O SÖZLERE TEPKİ!

Sinan Meydan, AKP’li Belediye Başkanı’nın ‘Cumhuriyet’ için sarf ettiği sözlere sosyal medya hesabı üzerinden “Cumhuriyet sayesinde köyünden çıkıp okuyup seçilme hakkına sahip olup belediye başkanı seçildiğini unutmuş. Utanç verici…” diyerek cevap verdi.

İŞTE GELEN TEPKİLER:

Cumhuriyet sayesinde köyünden çıkıp okuyup secilme hakkına sahip olup belediye başkanı seçildigini unutmuş. Utanç verici… https://t.co/ch1p8SnIeq — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 12 Mart 2017

Necmi Kadıoğlu Aleni bir şekilde TCK’nın 5816 Nolu yasasını çiğnemiştir. İşlem yapılacak mı? Adalet,hukuk bu topraklardan gideli çok oldu.. — Musa (@MusaOsanmaz) 12 Mart 2017