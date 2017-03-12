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Sinan Meydan’dan skandal sözler sarf eden AKP’li Belediye Başkanı’na cevap gecikmedi!

Referandum panelinde "1923'te darbe yapıp Cumhuriyeti kurdular" diyerek skandal sözler sarfeden AKP'li belediye başkanına sosyal medyada cevap verdi.
13:0512 Mart 2017
Gündem
Sinan Meydan’dan skandal sözler sarf eden AKP’li Belediye Başkanı’na cevap gecikmedi!
Referandum panelinde "1923'te darbe yapıp Cumhuriyeti kurdular" diyerek skandal sözler sarfeden AKP'li belediye başkanına sosyal medyada cevap verdi.

Esenyurt Belediye Başkanı AKP’li Necmi Kadıoğlu, referandum panelinde skandal sözler sarf etti. “Siz dik durun, içinizden ‘hayır’ çıkartmayın” diyen AKP’li Başkan Necmi Kadıoğlu, “1923’te darbe yapıp Cumhuriyeti kurdular” dedi. AKP’li Esenyurt Belediye Başkanın skandal sözlerine tarihçi Sinan Meydan’dan cevap gecikmedi.

SİNAN MEYDAN’DAN O SÖZLERE TEPKİ!
Sinan Meydan, AKP’li Belediye Başkanı’nın ‘Cumhuriyet’ için sarf ettiği sözlere sosyal medya hesabı üzerinden “Cumhuriyet sayesinde köyünden çıkıp okuyup seçilme hakkına sahip olup belediye başkanı seçildiğini unutmuş. Utanç verici…” diyerek cevap verdi.

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