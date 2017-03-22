Sinan Meydan’dan XIV. Louis göndermesi!

Tarihçi Sinan Meydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yeni Anayasa ile gelecek olan tehlikeye dikkat çekti.

Tarihçi Sinan Meydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yeni Anayasa ile gelecek olan tehlikeye dikkat çekti.

Tarihçi Sinan Meydan, sosyal medya hesabından yaptığı ‘XIV. Louis’ paylaşımıyla günümüz Türkiye’sine gönderme yaptı. “Devlet demek ben demektir” diyen XIV. Louis (1638–1715) Fransa’yı Versay Sarayı’ndan katı bir monarşiyle yönetmişti! Devleti bir kişiyle özdeş gören 17.yüzyılın çürümüş siyaset teorisi bugün 21.yyda Türk milletinin önüne “yurtseverlik” ve “kurtuluş” seçeneği olarak konulmaktadır. Türk milleti bu kandırmacaya HAYIR diyecektir. 21.yyda yeni XIV.Luilere HAYIR diyoruz. #hayır” diyen Sinan Meydan, FETÖ’nün projesi olduğu ortaya çıkan Yeni Anayasa ile birlikte getirilmek istenen tek adamlığa tepki gösterdi.

İşte Sinan Meydan’ın o paylaşımı: