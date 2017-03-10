Sinan Oğan: Gelin ortaya bir sandık koyalım

Sinan Oğan MHP'den ihraç edilmesine ilişkin, "MHP'den içinde doğup büyüdüğümüz ikinci defa ihraç edilme haberini aldık. Bizi ikinci defa partimizden ihraç edenlere bir çift sözüm var; hodri meydan gelin ortaya bir sandık koyalım. Sinan Oğan tek, hepiniz bir. Delegelerin oyuna sunalım. Bakalım delegeler kimin ihraçından yana olacak. Kimin partiyi şaha kaldırıp iktidara yürümesinden yana olacak" dedi.

Sinan Oğan MHP'den ihraç edilmesine ilişkin, "MHP'den içinde doğup büyüdüğümüz ikinci defa ihraç edilme haberini aldık. Bizi ikinci defa partimizden ihraç edenlere bir çift sözüm var; hodri meydan gelin ortaya bir sandık koyalım. Sinan Oğan tek, hepiniz bir. Delegelerin oyuna sunalım. Bakalım delegeler kimin ihraçından yana olacak. Kimin partiyi şaha kaldırıp iktidara yürümesinden yana olacak" dedi.

Sinan Oğan Bakırköy’de yaptığı konuşmada MHP’den ihraç edilmesine ilişkin, “Referandum için bugün buradayız. Ancak arkadaşlarımız da haklı olarak bir şeye itiraz ediyorlar. Bugün bir haber de aldık aynı zamanda. Bu haber, MHP’den içinde doğup büyüdüğümüz ikinci defa ihraç edilme haberiydi. Sanırım buna itiraz var. Yoksa MHP’nin bu sürecinde parti içi meseleleri konuşmayacağız. Onu konuşacağımız günler olacaktır. Biz bugün burada referandumu konuşup tartışacağız. Bizi ikinci defa partimizden ihraç edenlere bir çift sözüm var; hodri meydan gelin ortaya bir sandık koyalım. Sinan Oğan tek hepiniz bir. Delegelerin oyuna sunalım. Bakalım delegeler kimin ihraçından yana olacak. Kimin partiyi şaha kaldırıp iktidara yürümesinden yana olacak. Biraz sakin olalım. Ortam yeterince gergin. Büyük davalara inanmak büyük nedenleri göze almayı gerektirir. Büyük bedelleri ödemeyi göze alarak bu yola çıktık. Yoksa bizden önceki büyüklerimiz, dava abilerimiz bu bedelleri boşuna vermediler, onlar hangi bedelleri ödedilerse biz de aynı bedelleri elbette gerekirse öderiz” diye konuştu.

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“BU ÜLKENİN GENELKURMAY BAŞKANINA TERÖRİST BAŞI DEDİLER” Referanduma ve anayasa değişikliğine ilişkin Oğan, “Bu anayasaya PKK’lılar, HDP’liler, hain FETÖ’cüler ‘Hayır diyor’ deniliyor. O sebeple biz ‘Evet diyoruz’ deniliyor. Dolayısıyla bu anayasaya ‘hayır’ diyenler teröristtir. ‘Evet’ diyenler ise vatanseverdir. Bu salonu dolduranlar arasında ‘Evet’ veya ‘Hayır’ diyenler olacaktır. ‘Hayır’ diyenlere soruyorum; siz terörist misiniz Siz vatanseversiniz. Yasamayı, yürütmeyi tek kişinin eline vermeyin diyoruz. ‘Evet’ diyenlerin 2010’daki referandumda söylediklerinin hangisi gerçekleşti 12 Eylül cuntacılarından hesap mı sordular Sormadılar. Bu ülkenin genelkurmay başkanına ‘terörist başı’ dediler. Hain Abdullah Öcalan denen bebek katiline TBMM’de sayın Öcalan dediler bunlar.” diye konuştu.

“BİZ KİMSEYE ‘EVET’, DEDİĞİ İÇİN ‘TERÖRİST’ DEMİYORUZ, ‘VATAN HAİNİ’ DEMİYORUZ”

Oğan, “Biz kimseye ‘Evet’, dediği için ‘terörist’ demiyoruz, ‘vatan haini’ demiyoruz. Söz hakkını kısıtlamıyoruz. Bu ülke ne kadar çok demokratik, özgür bir ülke olursa o kadar çok gelişir, kardeşçe yaşayacağımız bir ülke haline gelir. Dünyada darbelerin en çok yapıldığı sistemler, başkanlık, tek adam sistemleridir. Başkanlık gelirse sorunlar çözülecek deniyor. 15 yıldır siz yönetiyordunuz neden çözmediniz 15 yıldır neden bu kadar kanın dökülmesine izin verdiniz. Terörü bitirmek için hangi desteğe TBMM ‘hayır’ dedi” ifadelerini kullandı.

“TERÖRÜ BİTİRMEK İÇİN NE İSTEDİNİZ VERMEDİK”

Oğan, “Terörü bitirmek için ne istediniz vermedik Hangi sihirli formül ile ekonomiyi düzeltecek, terörü bitireceksiniz Amerikalı, Rusya’sıyla herkesle düşmansın. İsrail ile barıştılar. Bir de Barzani ile dostsun. Başkanlık gelince trafik sorunu mu bitecek ‘İstanbul’un silueti bozuldu’ diyorlar. Siz bostan korkuluğu muydunuz Başkanlık gelince, istikrar gelmeyeceği için, yabancı sermaye gelmeyeceği için daha az yatırım olacak, ekonomi daha fazla bozulacak. Teröristlerin Başkanlık 40 yıllık rüyasıdır. İmralı tutanaklarında da var. Başkanlık sistemi federasyon sistemidir. Bütün AKP’lilere hodri meydan diyorum. Gelsinler tartışalım.” ifadelerini kullandı.

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“MHP İLE BALAYISI BİTMEDEN BARZANİ’NİN PAÇAVRASINI BU ŞEHİRDE İSTANBUL’DA DALGALANDIRMADILAR MI”

Oğan, “O kadar sabırsızlar ki, daha MHP ile balayısı bitmeden Barzani’nin paçavrasını bu şehirde İstanbul’da dalgalandırmadılar mı dalgalandırdılar. Barzani ile olan megri, megrilerini bu millet unuttu mu Elbette unutmadı. Tek adam rejimine geçtiklerinde ülkeyi 36 etnik parçaya, federasyona götürmeyeceklerinin hiçbir garantisi yoktur. Ülkenin birliği beraberliği için Türkiye’nin başkanlık sistemine değil parlamenter sisteme ihtiyacı var.” açıklamasında bulundu.

“IŞIKLARIMIZ SÖNDÜRÜLÜYOR, KÜRSÜLERİMİZ DEVRİLİYOR”

Oğan, “Bu salonu bize açtıkları için teşekkür ediyorum. Bir çok şehirde salonlarımız açılmıyor. Afişlerimiz yırtılıyor, ışıklarımız söndürülüyor, kürsülerimiz devriliyor. Salonlar baskına uğruyor. Buna göz yumanları yarın tek bir kararname ile içeri atabilir. Sultan Süleyman’a bile kalmadı.” dedi.

“SİYASETTE OLANLAR, ‘BENDEN SONRA DA OĞLUM, TORUNUM YAPSIN’ DİYENLERİN ÇOCUKLARI SEÇİLECEK”

Seçilme yaşının 18 olmasına ilişkin Oğan, “İktidar partisinin içinde yaşı ilerlemiş ama hala ‘Horoz ölür gözü çöplükte olur’ derler ya. Hala gözü siyasette olanlar, ‘benden sonra da oğlum, torunum yapsın’ diyenlerin çocukları olacaktır. Meclis’te var böyleleri emin olun. Bazılarını anası doğar cami önüne koyar. Bazılarının anası doğduktan sonra Meclis önüne bırakıyor. Adam o gün bugündür vekil Meclis’te. Ak Parti içinde çok sayıda bu işe ‘Hayır’ diyecek olan var. Bu sistemin hiç kimseye hiçbir faydası yok. Başkan yardımcısının kim olacağı belli değil. Barzani mi, damat mı … kaç tane yardımcı olacağı da belli değil.” şeklinde konuştu.

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“KENDİ MEMLEKETLERİNDE İŞGAL DEVAM EDERKEN, GÜNEŞ YAĞINI SÜRÜP DOLAŞMALARINA MÜSAADE ETMEYİZ”



Oğan, “Kendi memleketlerinde işgal devam ederken, güneş yağını sürüp sahilde dolaşmalarına da müsaade etmeyiz. Suriyeli Suriye’ye gidecek güvenlik sağlanacak. Vatandaşlık dahi verseniz güvenlik sağlanınca bunların hepsini geri göndereceğiz.” diye konuştu.

“İKİLİ PARTİLİ SİSTEM GELECEK AK PARTİ VE CHP KALACAK SÜLALE DEVLETİ KURMAK İSTİYORLAR”



Oğan, “Burhan Kuzu da söyledi. Yeni sistem ile birlikte Ak Parti, Meclis’te iki partili sistem içerisinde valileri, yargıçları kendisi atayacak. Damadı kızı, Oğlu bir sülale devleti kurmak istiyorlar. Sadece Ak Parti ve CHP kalacağına göre bu Türkiye’yi demokrasiye götürür mü Sistem geldiğinde MHP yeniden iktidar olama şansını bir daha bulamayacaktır. Sistem, dar bölge daraltılmış bölgedir. Dar bölgede ana muhalefet partisi HDP olacaktır. İktidar AKP. Daraltılmış bölge sisteminde de yine AKP kendisini tek başına ve Meclis’te ezici çoğunluk ile iktidar yapmak istiyor. Sistem ile kendi yandaş yargıçlarını yerleştirecekler.” ifadelerini kullandı.

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“KAŞLA GÖZ ARASINDA 2 YILLIK YÜKSEKOKUL MEZUNLARI DA BAŞKAN OLABİLİR DENDİ”



Oğan, “Kaşla göz arasında bir değişiklik daha yapıldı. Dendi ki, 2 yıllık yüksekokul mezunları da başkan olabilir. Bayram değil seyran değil Ak Parti

bu 2 yıllıkları neden öptü Bir sıkıntısı var demek ki” dedi.

“BİR RABİA’DIR GİDİYOR. DÖRDÜNE BİZ DE ‘EVET’ DİYORUZ AMA TEK ADAMA ‘HAYIR’ DİYORUZ”

Oğan, “Bir Rabia’dır gidiyor. Dördüne biz de ‘evet’ diyoruz ama tek adama ‘Hayır’ diyoruz. Kürsü devirenler, salonlara baskın verenler 17 Nisan sabahı yüz yüze bakacağız yine. TV ekranlarını kapatanlar bu devran dönecek. Bu yaptıklarınızdan pişman olacaksınız. Kraldan çok kralcı olan valilere, bürokratlara sesleniyorum bu devran dönecek hesabı sorulacak inşallah. Paralel devlet peydah ettiler bunun için ‘Hayır’ diyeceğiz” diye konuştu.

“ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ’A ÇAĞRIM; SEN DE Mİ FETÖ’CÜSÜN”

Oğan, “Birisi çıkmış ‘tiyatro’ diyor, birisi çıkmış saldırılara ‘FETÖ tezgahı’ diyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a çağrımdır; saldırıları yapan FETÖ’cü ise bunlar bir tiyatro ise savcılar elinde bunları neden ön kapıdan alıp arka kapıdan bırakıyorsun Sen de mi FETÖ’cüsün İstanbul Savcısı da mı FETÖ’cü Salonlarımız basıldı, kürsülerimiz devrildi diye yılmayacağız. Kardeşi kardeşe düşürmeyin, vebali ağırdır. Bu mücadele federasyona karşıdır. Gerekirse öleceğiz. Ama ülkeyi böldürmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

DHA