Sinan Oğan saldırıdan sonra Anadolu Ajansı’na isyan etti

MHP'li muhalif isim Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi'nde kendisine yapılan saldırıyı 'protesto' olarak geçen Anadolu Ajansı'na ateş püskürdü.

MHP'li muhalif isim Sinan Oğan, Bahçeşehir Üniversitesi'nde kendisine yapılan saldırıyı 'protesto' olarak geçen Anadolu Ajansı'na ateş püskürdü.

MHP’den ihracı istenen Sinan Oğan’ın Bahçeşehir Üniversitesi’nde katıldığı ‘Türkiye’nin Gündemi’ konulu konferansta olay çıktı. Konuşma sırasında Oğan’ın üzerine koşarak kürsüyü deviren bir kişi salondan çıkarıldı. Yaşanan saldırı sonrası Sinan Oğan sosyal medya hesabından Anadolu Ajansı’na ateş püskürdü. Yaşanan saldırıyı Anadolu Ajansı’nın ‘protesto’ olarak görmesine Sinan Oğan: “Adam olun, adam gibi habercilik yapın. Fiziki saldırı ne zamandan beri “protesto” olmuş. @anadoluajansi Yaptığınız haberciliğe tüküreyim!” diyerek tepki gösterdi.

İşte atılan o tweet: