Sinan Oğan’a bir salon iptali daha

İl il gezerek referandum çalışmalarını sürdüren Sinan Oğan'nın karşısına bir engelde Kars'ta çıktı. Daha öncede gitmiş olduğu illerde konuşma yapacak salon bulamayan Oğan, Kars'ta da toplantı yapacağı salonlar arka arkaya iptal edildi.

Referandum sürecinde uğradığı saldırıların yanında salon iptalleriyle sesini duyurması engellenmeye çalışılan MHP Genel Başkan adayı Sinan Oğan'ın, Kars'ta toplantı yapmak için bulduğu iki mekan için de baskılar sonucu iptal işlemi uygulandı.

Edirne'den Ardahan'a Hayırlı Anadolu Yürüyüşü'ne çıkan Oğan’ın, önce Kars'ta zorla bulduğu otel salonu iptal edildi. Ancak baskılar durmadı ve ikinci olarak ayarlanan düğün salonu için de aynı sonuçla karşılaşıldı.İstanbul'da kürsü saldırısına uğrayan, yine bu kentte aracının lastikleri kesilen, Yozgat'ta 150 kişilik grubun silahlı saldırısına maruz kalan Oğan'a, Bafra'daki esnaf ziyareti sırasında suikast girişiminde bulunulmuştu.

Amasya'da salon toplantıları engellenen Oğan, programını Merzifon'a taşıdı, ardından, Amasya'nın sokaklarında vatandaşlara “Hayır”ı anlattı. Artvin'de ise Oğan'ın toplantısı için merkez ilçe seçim kurulunun “zabıtadan izin alın” açıklaması sonrası benzer bir skantal da Kars'ta yaşandı.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da memleketi olan Kars'ta yaşanan bu gelişmeler, Ülkücü camianın tepkisine yol açtı. AKP Bakan Ahmet Arslan'ın, Sinan Oğan'ın toplantısının yaptırılmamasına yönelik devletin yetki ve imkanlarını kullandığı ifade ediliyor.

‘KİRLİ İTTİFAK’

İptallere sosyal medya hesabından tepki gösteren Oğan, Kars'a yine de gideceğini söyledi. Oğan, Twitter hesabından şu sözlerle seslendi:“Kars’ta Ahmet Arslan öncülüğündeki ‘kirli ittifak' önce oteli, en son da düğün salonumuzu iptal ettirdiler. Yazıklar olsun. Ancak bizi Kars’a gelmekten alıkoyamayacaksınız. Allah'ın izniyle yarın yine de Kars’ta olacağız.”İşte o tweetler;

