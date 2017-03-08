Sinan Oğan’dan Bahçeli’ye cevap: “Biz Ülkücüler başladığımız işi yarım bırakmayacağız…”

Konuşma yaptığı sırada bir kişinin saldırısına uğrayan MHP'li Sinan Oğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saldırı sonrası "Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz" sözlerine yanıt verdi. Oğan "AKP’nin 'Evet'i için tetikçilik yapanlarla yarın yüz yüze bakacağız, baş başa kalacağız. Bugün yaptığınız işler yarın sizi utandırmasın. Unutmayalım; Sel gidecek kum kalacak…" dedi.

Konuşma yaptığı sırada bir kişinin saldırısına uğrayan MHP'li Sinan Oğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin saldırı sonrası "Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz" sözlerine yanıt verdi. Oğan "AKP’nin 'Evet'i için tetikçilik yapanlarla yarın yüz yüze bakacağız, baş başa kalacağız. Bugün yaptığınız işler yarın sizi utandırmasın. Unutmayalım; Sel gidecek kum kalacak…" dedi.

MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan kendisine yapılan saldırıya ilişkin Devlet Bahçeli’nin sözlerine çok sert cevap verdi.

Bahçeli dün MHP Grup toplantısında konuyla ilgili olarak “Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor, kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz” demişti.

Twitter hesabı üzerinden Bahçeli’ye yanıt veren Oğan şu ifadeleri kullandı:

“BİZ ÜLKÜCÜLER BAŞLADIĞIMIZ HİÇ BİR İŞİ YARIM BIRAKMAYACAĞIZ”

“Biz ülkücüler başladığımız hiç bir işi yarım bırakmayacağız. Kurultay çalışmamızı tamamlayacağız ama önce HAYIR için çalışacağız. Almanya’da AKP’li bakanlara verilmeyen salona tepki gösterip gerekirse Almanya’ya giderim diyenler, HDP’li Ahmet Türk’e geçmiş olsun diyerek hatta hapisten salıverilmesi gerektiğini söyleyenler aynı partide görev yaptığı (şimdi farklı düşünseler bile) ülküdaşından bir geçmiş olsunu bile esirgeyip, hatta onu hedef göstermekten bile çekinmemek… AKP’liler ve HDP’lilere gösterilen şefkati kendi ülküdaşından esirgemek.”

‘BARZANİ PAÇAVRALARI TÜRK SEMALARINDA DALGALANIRKEN BİZİ HEDEF GÖSTERSİNLER…’

“Dün bütün gün açıklama yapmadım. Sn. Bahçeli’den ve MHP yönetiminden yanlış anlaşıldık, bu kardeşimize geçmiş olsun diyoruz. Saldırıyı ve saldırganı kınıyoruz şeklinde bir açıklama gelir mi diye. Ancak görüyoruz ki, kara tükenmiş… Süreç başladığından beri ne Sn. Bahçeli’ye ne de bir başka ülküdaşımıza en ufak bir hakaret, saygısızlık etmedik. Hep seviyeli götürdük. Bize her türlü saygısızlık, hakaret ve saldırı olduğu halde…”

“Rahmetli Galip Erdem ağabeyin söylediği “asıl noksanımız yeterince sevmesini hâlâ öğrenememiş olmamızdır” sözünün bugün daha şiddetli bir şekilde zuhur ettiğini üzülerek görüyoruz. PKK’lıların saldırısına uğradığımızda bunları yanımızda görmedik. Mecliste 60 AKP’linin linç girişimine uğradığımızda da bunları yanımızda görmedik. Ne ana acısını yaşadığımızda bir geçmiş olsun mesajlarını duyduk ne MHP için mücadele edip darp edildiğimizde. Olsun, şimdi de bir geçmiş olsun mesajı vermesinler. Barzani paçavraları Türk semalarında dalgalanırken bizi hedef göstersinler, hatta hızlarını almayıp tehdit dahi etsinler. Allah’a bir can borcumuz var. Allah’a şükür Allah’tan başka kimseden de korkumuz yok. Ancak unutmasınlar ki, bu sözleriyle karanlık kesimlerin Türk siyasetini sarsacak saldırılar yapmasına kapı aralamışlardır. Şüphesizdir ki, bu sözlerden sonra bize veya arkadaşlarımıza yapılacak saldırıların adresi adaletin önünde artık bellidir.”

‘SEL GİDECEK KUM KALACAK’

“Ne kahpe Eylüller bizi yıldırdı, ne hain PKK saldırıları, ne AKP saldırı ve baskıları… Bu söz ve fiiller de yıldıramayacaktır. Nihayetinde AKP adayı Sn. Erdoğan’ı Başkan seçmek tertiplenen bir Evet/Hayır oylamasıdır. AKP’nin Evet’i için tetikçilik yapanlar da yarın yüz yüze bakacağız, baş başa kalacağız. Bugün yaptığınız işler yarın sizi utandırmasın. Unutmayalım; Sel gidecek kum kalacak…”