Sinan Oğan’dan flaş suikast açıklaması

MHP'den ihraç Sinan Oğan, Samsun'un Bafra İlçesi'nde esnafı ziyareti sırasında, kalabalık arasında belinde tabanca olduğu ileri sürülen bir kişiyi korumaları yakalamak istedi. Bu kişinin korumalar yakalayamadan kaçtığı ihbarı üzerine polis araştırma başlattı.

Sinan Oğan, anayasa değişikliği referandum çalışmaları kapsamında Bafra’ya geldi. Oğan, saat 16.30 sıralarında Belediye Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etmeye başladı.

Bu sırada Oğan’ın korumaları, kalabalık arasında bir kişinin belinde tabanca olduğunu fark etti. Korumaların kendisini gördüğünü anlayan kimliği belirlenemeyen kişi, koşarak kaçtı. Korumalar şüpheliyi kovaladı ancak yakalayamadı. İhbar üzerine harekete geçen polisler, şüphelinin yakalanması için ilçede geniş çaplı soruşturma başlattı.

“SEN SADECE ‘EVET’ DİYENLERİN Mİ BAŞBAKANISIN?”

Oğan, olay sonrasında düzenlenen programa katılmak üzere Bafra Belediyesi Kültür Merkezi’ne gitti. Burada konuşma yapan Oğan, “Suikast hazırlarken kaçtılar. Türkiye’yi bir Evet- Hayır oylaması ile getirdikleri nokta budur” dedi. Referandum kampanyasının çok gergin ortamda geçtiğini kaydeden Oğan, şunları söyledi:

“Burada anayasayı oylayacağız ama siyasetçilerin o sorumsuz açıklamaları bize yönelik saldırıları durdurmamaları maalesef bir karanlık emellere böyle fırsat sunmuştur. Buradan Başbakan Binali Yıldırım’a sesleniyorum sana daha öncede mektup yazdım sen sadece ‘evet’ diyenlerin mi başbakanısın? Bizim can güvenliğimizi koruyamayacaksan in o koltuktan. Bunlar bizi yıldıracağını zannediyor. Bunlar bizim korkacağımızı zannediyor. Bizim hayır kampanyası yapmaktan vazgeçireceklerini zannediyor.”

DHA