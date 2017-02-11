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Sinan Oğan’dan Meral Akşener’in toplantısının engellenmeye çalışılmasına tepki

Meral Akşener'in cep telefonu ışığında gerçekleştirmek zorunda kaldığı ‘Milli iradeye saygı’ toplantısına Sinan Oğan'dan sert tepki.
22:5911 Şubat 2017
Gündem
Sinan Oğan’dan Meral Akşener’in toplantısının engellenmeye çalışılmasına tepki
Meral Akşener'in cep telefonu ışığında gerçekleştirmek zorunda kaldığı ‘Milli iradeye saygı’ toplantısına Sinan Oğan'dan sert tepki.

Meral Akşener'in konuşmacı olduğu Çanakkale'deki  ‘Milli iradeye saygı' toplantısının yapılacağı salona, otel yönetimi son dakika kullanıma izni vermeyince ortalık karıştı.  Baskılar nedeniyle otel yönetiminin salonun elektriğini kestiği iddia edildi. Buna rağmen otele gelen Akşener, yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu salonda konuşmasını yaptı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sinan Oğan’dan duruma tepki geldi. Sinan Oğan, ‘Dün bizim Youtube kanalımız @Kanal3Hilal kapatıldı, bugün @meral_aksener in konuşma yapacağı otelin elektrikleri kesildi. AKP demokrasisi!’ tweetini atarak olaya tepkisini dile getirdi.

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