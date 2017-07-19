Sınav sorularını veren FETÖ sanığı hakime 15 yıl hapis istemi

FETÖ/ PDY terör örgütü üyelerine askeri, idari ve adli yargı hakimlik sınav sorularını Kuran-ı Kerim'e el bastırdıktan sonra yemin ettirerek dağıttığı öne sürülen Erzurum'un Pasinler İlçesi hakimi Fatih Hüseyin İnal ile katolog evlilik yaptığı iddia edilen Vergi Mahkemesi üye hakimi eşi Gözde İnal hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin yargı yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında karı-koca olan hakimler Fatih Hüseyin İnal ile Gözde İnal gözaltına alındı. ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen Fatih Hüseyin İnal, 21 Temmuz 2016’da tutuklanırken, eşi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Erzurum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 29 Kasım 2016’da meslekten ihraç edilmeleri kesinleşen karı-koca hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tanık ifadelerine yer verilen 63 sayfalık iddianamede 27 yaşındaki hakim Fatih Hüseyin İnal’ın FETÖ/PDY’nin yargı yapılanması içerisinde sınava hazırlık ve staj evlerindeki adaylardan sorumlu kişi olduğu belirtildi. Geçen 24 Mart’ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca şüpheli sıfatı ile ifade veren M.M., hakim adaylığına başladıktan sonra Fatih Hüseyin İnal’ın isteği üzerine kendi adına bir ev kiralayıp Gülen cemaatine tahsis ettirdiğini itiraf etti. Evin kira ücretini Fatih Hüseyin İnal’ın kendisine elden verdiğini anlatan M.M., “Fatih, ‘ser murakıp’ olarak hakim adaylığı sınavına girecek adaylardan sorumluydu. Ben bu adaylara şu an kurban diyorum” dedi.

‘FATİH, BİZİM BAŞKA CEMAATLERE SIZMAMIZI İSTEDİ’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca geçen 4 Ekim’de ifadesi alınan gizli tanık ‘Demir’ Fatih Hüseyin İnal’ın hakim adayı olduğu dönemde kendilerini cemaat evine yerleştirdiğini belirtti. Gizli tanık Demir’in iddianamede yer alan ifadesinde, “Kendisinin bir kod adı vardı ancak şu an hatırlamıyorum. Bize görev verdi ve ‘Bundan sonra siz bizim cemaatimizden çıkıp başka bir cemaat içine sızarak o cemaat içinde hayatınıza devam edeceksiniz’ dedi. Buradaki amaç örgüte diğer cemaatlerdenr bilgi sızdırmamızı sağlamaktı. Cemaate mensup arkadaşlarımızdan bu sınava girenlerin çoğunun genel kültür sınavından 38-39 doğru yaptığını duydum. Soruları önceden Fatih Hüseyin İnal ve başka murakıplar evlerde çalışan cemaate mensup öğrencilere dağıtmışlardı” diye konuştu.

‘AHİRETİNİZ PERİŞAN OLUR’ DİYEREK YEMİN ETTİRDİ

Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 9 Mayıs 2016’da ifadesi alınan gizli tanık ‘Kutup Yıldızı’ ise hakim adaylığı sınavlarından önce Fatih Hüseyin İnal’ın kendilerini başka bir eve davet ettiğini aktardı. ‘Kutup Yıldızı’ ifadesinde şunları söyledi:

“Fatih Hüseyin İnal, Fetih suresi okutacağını söyleyerek bizi başka bir eve çağırdı. Sonrasında bize burada olanları kimseye söylemeyeceğime, olanları söylersem dünya ve ahiretimin perişan olacağı gibi içeriğini tam hatırlamadığım şekilde yemin ettirdi. Yemin sonrası Fatih, askeri hakim sınavlarına ilişkin 100 kadar soru ve bu sorulara ait cevapları bize verdi. Verilen kitapçık fotokopi şeklindeydi ve doğru şık işaretlenmişti. Bize verilen sorulara çalıştık, hatırladığım kadarıyla bu sorular askeri hakimlik sınavında birebir çıktı. 2013 yılı içerisinde idari ve adli yargı hakimlik sınav sorularını da yine Fatih bize dağıttı. Adli yargı sınav sorularını Fatih Hüseyin İnal bilgiyasarda getirdi.”

SORULARI VERENLE EVLENDİ

Adalet Müfettişleri tarafından geçen 8 Mart’ta tanık sıfatıyla ifadesi alınan E.P. de kendisi gibi Ankara Hukuk Fakültesi’nde okuyan Gözde İnal’ın üniversite döneminde başının kapalı olduğunu, ancak Adalet Akademisi’ne gelince baş örtüsü yasağı olmamasına rağmen başını açtığını bildirdi. Tanık E.P., “Gözde daha sonra sınav sorularını Kuran’a el bastırarak veren Fatih Hüseyin İnal ile evlendi” dedi.

İddianamede Fatih Hüseyin İnal’ın FETÖ/PDY’nin yargı yapılanması içerisinde sınava hazırlık ve staj evlerindeki adaylardan sorumlu ‘murakıp’ ve ‘ser murakıp’ denen örgüt içerisindeki kendine mahsus statüsü olan bir seviyeye yükseldiği vurgulandı. İddianamede,Gözde İnal ile kocası Fatih Hüseyin İnal’ın katalog evlilik yaptığı belirtildi. Suçlamaları kabul etmeyen Fatih Hüseyin İnal, 15 Temmuz sonrası eşi ile Yakutiye Kent Meydanı’ndaki protesto gösterilerine katıldığını belirtti. Babasının Hayrat Vakfı’nda kaldığını ve onların Fetullah Gülen’in ‘ajan’ olduğunu iddia ettiklerini anlatan İnal, “O dönem kimse birşey yapmadı fakat bunun gerçek olduğu görüldü. Niçin suçlandığımı ve görevden alındığımı bilmiyorum, şaşkınım. Benim için onur kırıcı meseledir, hiçbir şekilde böyle bir sıfatı kabul etmiyorum. Darbe yapanların da cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

Darbe girişimini çay bahçesinde pokemon oynarken öğrendiklerini savunan Gözde İnal ise kendisinin ve eşinin hiçbir şekilde ilgileri olmadığını iddia etti. Fatih Hüseyin İnal ile Gözde İnal, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ekim ayında yargılanmaya başlayacak. DHA