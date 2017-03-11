Büyükçekmece'de düşen helikopter ile ilgili Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün açıklama yaptı. Akgün, helikopterin kullanım dışı olan televizyon kulesine çarptığı açıklamalarına karşı, “Televizyon kulesi önünüzde, bir yere çarpsa iz olmaz mı? Bir iz olur, bir şey olur, sinek vurmuyor buna helikopter vuruyor" dedi.

Büyükçekmece'de düşen helikopter ile ilgili Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün açıklama yaptı. Akgün, helikopterin kullanım dışı olan televizyon kulesine çarptığı açıklamalarına karşı, “Televizyon kulesi önünüzde, bir yere çarpsa iz olmaz mı? Bir iz olur, bir şey olur, sinek vurmuyor buna helikopter vuruyor" dedi.

Televizyon kulesinde görevli Ramazan Atalay ise helikopterin çarpmasına dair bir ses duymadığını belirtti ve “Bizim aktif çakar lambamız çalışıyor, tüm makinelerimiz aktif halde. En tepedeki lambamız çalışıyor, o esnada da çalışıyordu, ben kontrol ettim” dedi.

“10 METRE ÖNÜMÜZÜ GÖREMEDİĞİMİZ BİR SİSTE UÇUYOR”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Aygün, “Hemen olayın olduğu yerin güneyinde akaryakıt istasyonunun kameralarından alınan görüntüleri defalarca izledik bir şey çıkartamadık ondan, göremedik, anlayamadık bir türlü. Ama sonuçta sikorsky helikopter. 10 metre önümüzü göremediğimiz bir siste uçuyor, yüzde yüz görerek uçmuyor, aletle uçuyor. Bunun sonucu ancak kaza kriminal ekiplerinin çalışması ortaya koyacak. Televizyon kulesinin sağında, solunda, ortasında, uçtaki antende fiziki olarak bir şey göremedik. Ama sonuçta olsa da olmasa da burası bütün uçuş haritalarında yer alır. Bu kadar yoğun bir siste ben olsam uçmam ama nasıl bir uçuş yapmıştır bilmem. Bunların tamamı bilimle ortaya koyulacaktır. Yazık oldu” dedi.

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“SİNEK VURMUYOR BUNA HELİKOPTER VURUYOR”

Hasan Akgün, “Televizyon kulesi önünüzde bir yere çarpsa iz olmaz mı? Bir iz olur, bir şey olur. Sinek vurmuyor buna helikopter vuruyor. Anteni de görüyorsunuz… Diyelim ki vurdu, o zaman kırılması lazım, bir şey olması lazım. Ben bilemiyorum, eğer çarpmışsa ortaya koyacaklardır” diye konuştu.

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“BİZİM AKTİF ÇAKAR LAMBAMIZ ÇALIŞIYOR”

Televizyon kulesinde görevli olan Ramazan Atay ise kazayı şöyle anlattı:

“Yukarıda her hangi bir bulguya biz rastlamadık. Zaten en ufak bir şeyde yukarıda bir çıtırtı dahi olsa duyuyoruz. Kaza esnasında görevdeydim, hemen çıktım baktım dumanı gördüm. Ama kuleyle ilgili veya çarpmayla ilgili bir şey görmedim. Hemen yukarı çıktım zaten çok sis vardı sis dağıldıktan sonra baktım oraya herhangi bir şey görmedik. An itibariyle de bizimle alakalı bir şey gözükmüyor. Çakar lamba ile ilgili sorular doluşuyor. Bizim aktif çakar lambamız çalışıyor, tüm makinelerimiz aktif halde. En tepedeki lambamız çalışıyor, o esnada da çalışıyordu, ben kontrol ettim. Şu anda da aktif, öyle bir sıkıntımız yok. Kulemizde de kazayla ilgi hiçbir bulguya rastlamadık.

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TELEVİZYON KULESİ HAKKINDA

Endem Şirketler grubu tarafından yapımına 1999 yılında başlanan kule, 2008 yılında tamamlandı. Kulenin beton şaftının yüksekliği 163, döner lokantanın olduğu çelik kısmının yüksekliği 54 ve anteninin uzunluğu ise 30 metre. Kule de bulunan restoran bir süredir kullanılmazken, televizyon kulesi olarak da frekans tahsisi yapılmadığı için kullanılmıyor. DHA