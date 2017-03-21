Sınıfta arkadaşı tarafından öldürülen Emir Taş toprağa verildi

Rize'nin Pazar İlçesi'nde, lisede ders sırasında arkadaşı tarafından boynundan bıçaklanarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki Emir Taş gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın faili ve halen yoğun bakımda tedavisi süren B.K.'nın olaydan bir kaç saat önce yaptığı paylaşımlar korkunç olayın adım adım yaklaştığını ortaya koydu.

Rize'nin Pazar İlçesi'nde, lisede ders sırasında arkadaşı tarafından boynundan bıçaklanarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki Emir Taş gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayın faili ve halen yoğun bakımda tedavisi süren B.K.'nın olaydan bir kaç saat önce yaptığı paylaşımlar korkunç olayın adım adım yaklaştığını ortaya koydu.

Emir Taş için bugün öğleyin Sahil Camii’nde cenaze namazı kılındı. Oğulları için gözyaşı döken Selma ve Cihan Taş çifti, hayatını kaybeden tek çocukları için taziyeleri kabul etti. Cenazeye Pazar Belediye Başkanı Ahmet Basa, Rize Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Kalender ile Emir Taş’ın okul arkadaşları, öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Emir’in arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Cenazede konuşan Pazar İlçe Müftüsü Muzaffer Düzgüney, Emir Taş’ın eğitim şehidi olduğunu belirterek çocuklara daha fazla sevgi, muhabbet ve yardımlaşma ile kardeşliği öğretemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Ailelerin çocuklarına en iyi elbise, ayakkabı, cep telefonu ve bilgisayar aldığını kaydeden Düzgüney, “Onların ruhi gıdalarını gideremediğimiz zaman bu boşluğu hiçbir şey dolduramıyor. Evimizdeki bilgisayarın ekranı bize dönük olsun. Duvara yaslanmış ekran çocukla baş bala kalmasın. Sanal alemde çocukları hangi iklimlere taşıdığımızı bilmiyoruz. Ayrı odalarda internette sanal dünya ile baş başa kalan çocuklar başka mecralara sürüklenebiliyor” dedi. Kılınan cenaze namazının ardından Emir Taş’ın cenazesi ilçe meydanına kadar omuzlarda taşındı. Baba Cihan Taş tabutun önünde, anne Selma Taş ise tabutun arkasında yürüyerek göz yaşı döktü. Cenaze daha sonra Subaşı Köyü’nde toprağa verildi.

SABAH SAAT 05.35’DE PAYLAŞIMI ŞOKE ETTİ

Bu arada, olayla ilgili ilginç ayrıntılar da ortaya çıktı. Olayı gerçekleştiren B.K.’nın, okul arkadaşları arasında oluşturulan sohbet grubuna olaydan bir gün önce, ‘Boşa ümitlenmeyin sınav olmayacak, ertelenecek’ yazdığı görüldü. Arkadaşlarının ısrarlı sorularını yanıtsız bırakan B.K.’nın sohbet sırasında, ‘Ben gelecekten geliyorum’ cevabı vermesi dikkati çekti. Olay günü sabah saat 05.35’de, ‘Kandan etkilenen korkan var mı’ paylaşımı yapan B.K.’nın 07.16’da geldiği okulun ını çekerek grupta paylaştığı belirlendi.Olayın ardından tatil edilen Pazar Fen Lisesi’nde bugün de ders yapılmadı. Kimsenin bulunmadığı okulda zaman ayarlı ders zili gün boyu otomatik olarak çaldı. Korkunç olayın izlerini taşıyan 9/B sınıfında kanların temizlendiği ancak panikle sınıfı terk eden öğrencilerin ders kitapları, çantaları masalarda, montlarının ise askılarda kaldığı görüldü. Olayın olduğu anda Tarih öğretmeninin, ‘Cihat anlayışı-İslamiyet’ konulu dersi işlediği öğrenildi.

KENDİNİ TESTERE KARAKTERİNİN YERİNE KOYMUŞ

Fen Lisesi’nde arkadaşını öldüren, kendisini de bıçakla ağır yaralanan 16 yaşındaki B.K.’nın, korku filmi serisi ‘Testere’ tema alınarak hazırlanan ‘Testere’ oyunun bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Bölümleri geçmek için karşısına çıkan her şeyi ve insanı testere ile kesmeye odaklı oyunun karakterine ait maskeleri takan B.K.’nın çektiği ları,sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Bu arada Rize Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri ile Milli Eğitim ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı psikologlar yaşanan olayın nedenini çözmeye çlışıyor. Psikologlar, sosyal medya paylaşımlarını değerlendirdikleri B.K.’nın oyundan etkilendiği ve kendini testere karakteri yerine koyduğu değerlendirmesinde bulundu.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olayı gerçekleştiren B.K.’nın Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürüyor. Ameliyattan çıkan ve Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tutulan B.K.’nın bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

NASIL OLMUŞTU?

Pazar Fen Lisesi’nde dün sabah meydana gelen olayda 9/B sınıfında Tarih dersi sırasında 16 yaşındaki B.K., bir anda cebinden çıkardığı bıçakla ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş’ı boynundan bıçakladı, ardından alt kata inerek ikinci bıçağı kendi boynuna sapladı. Emir Taş hastanede hayatını kaybetti, ağır yaralanan B.K. ise ilk müdahalenin ardından Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. (DHA)