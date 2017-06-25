Sınır kapısında 20 kilometre kuyruk!

Edirne'de Avrupa ülkelerine gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'lar 3 günde 20 kilometre kuyruk oluşturdu. Ramazan Bayramı'nı kuyrukta karşılayan TIR sürücüleri birbirleriyle bayramlaştıktan sonra 35 dereceyi bulan sıcak havada sıkıntılarına dikkat çekmek için asfalta yumurta kırıp pişirdi.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden aldıkları ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen TIR’ların 3 gündür bekleyişi devam ediyor. Ramazan Bayramı’nı kuyrukta bekleyerek karşılayan TIR sürücüleri ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin bayramda kapalı olmasından dolayı zor günler geçirdiklerini söyledi. Ramazan Bayramı buruk yaşayan sürücüler, sırada bekleyen diğer sürücülerle bayramlaşıp, aileleriyle de telefonda bayramlaştı.

Almanya’ya gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı’nda bekleyen TIR sürücü Murat Tunç, 2 gündür sırada beklediğini ifade ederek, “Bayramı ailemizden uzak sınırda kuyrukta giriyoruz. İki gündür burada bekliyoruz ama hala sıra gelmedi. Burada bizim gümrükte sorun oluyor kapı çok yavaş çalışıyor. Burada perişan halde bekliyoruz. Bize kimse bir şey söylemiyor. Sınırda araçlarımıza mülteci binmesin diye uyamıyoruz. Yetkililerden sorunlarımıza çare bulmasını istiyoruz” dedi. Diğer TIR sürücüsü Gökhan Metin, ise Ramazan Bayramı’nı kuyrukta karşıladığı için üzgün olduğunu belirterek, “Bayrama kuyrukta girdik. Hava çok sıcak ekmek ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız tesisler alışveriş yerleri kapalı. Tuvalet yok burada sıralarda bitmiyor en azından tenekenin içinde yaşam mücadelesi veren bize, yetkililer çare bulsun” şeklinde konuştu.

İstanbul’dan aldığı mobilya yükünü Belçika’ya götürmek için yola çıkan Bilal Çayır, da sırada bekleyen sürücüler için seyyar tuvaletler kurulması gerektiğini söyledi. Çayır, “Yetkililerden seyyar barakalar kurulup tuvalet banyo gibi temel ihtiyaçlarını insan gibi giderebilecekleri imkanların sunulmasını istiyoruz. Sorunumuz büyük hepimizin derdi aynı. Bize Türk yetkililer sahip çıkmıyor. İki taraf bir birlerini suçluyor ama olan bize oluyor. Bayramda burada aç susuz bekliyoruz. Biz normalde sınır geçmemiz gerekiyordu, öyle hesaplıyorduk. Tuvalet yok, banyo yok, ekmek aş yok. Açlıktan öleceğiz neredeyse. Burada kimse bize sahip çıkmıyor. Kimse ne olduğundan bize söylemiyor, burada bekliyoruz. Burada yetkililerden çok şey istemiyoruz, insan gibi tuvalet ve genel ihtiyaçlarımızı gidereceğimiz şeyler istiyoruz” dedi.

SICAK ASFALTTA YUMURTA PİŞİRDİLER

Üç gündür kuyrukta bekleyen sürücüleri, 35 dereceyi bulan sıcak havada olumsuz etkiledi. Sıcak havada perişan olduklarını anlatan sürücüler, sıkıntılarına dikkat çekmek için asfaltta yumurta pişirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Kapıkule Sınır Kapısı yetkilileri kuyruğun, Bulgaristan tarafının yavaş işlem yapmasından kaynaklandığını ifade ederken, Kapıkule’nin yanı sıra Bulgaristan’a açılan diğer sınır kapısı olan Hamzabeyli de TIR kuyruğu 10 kilometreyi geçti. DHA