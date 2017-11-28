Sınır karakoluna taciz ateşi: 1 asker yaralı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesini elinde bulunduran terör örgütü PYD tarafından Kilis’teki sınır karakoluna taciz ateşi açıldı. Bir asker yaralanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeyi top atışına tuttu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Suriye'nin Afrin ilçesindeki terör örgütü PYD tarafından 3'üncü Piyade Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Saatli Hudut Karakolu nöbet kulübelerine taciz atışında bulunuldu. Bir asker yaralanırken, anında sınır birliklerinde konuşlu bulunan Fırtına obüs toplarıyla angajman kuralları çerçevesinde Afrin'deki PYD mevzileri ateş altına alındı.

Yaralanan asker ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çok sayıda subay, yaralı askerin durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi. İHA