Sır ölümde flaş gelişme Tetiği 5 yaşındaki çocuk çekmemiş

Adana'da 5 yaşındaki çocuğun hırsız-polis oyunu oynarken pompalı tüfekle babasını vurarak öldürdüğü ileri sürülen olayda anne, baba ve çocuğun alınan el svabı örneği raporunda anne ve çocukta barut artığı çıkmazken babanın elinde çıktı

Adana’da 5 yaşındaki çocuğun hırsız-polis oyunu oynarken pompalı tüfekle babasını vurarak öldürdüğü ileri sürülen olayda anne, baba ve çocuğun alınan el svabı örneği raporunda anne ve çocukta barut artığı çıkmazken babanın elinde çıktı.

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Adana’da 7 Şubat akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Yurt Mahallesinde iddiaya göre, hırsız-polis oyunu oynarken Ahmet Esen (36), 5 yaşındaki oğlu M.A. tarafından pompalı tüfekle vurularak kazara öldürülmüştü. Olaydan sonra Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında anne Fikriye Figen Esen, baba Ahmet Esen ve babayı öldürdüğü ileri sürülen 5 yaşındaki M.A.’nın olayı çözmek için el svabı alındı.

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Ayrıca soruşturma kapsamında anne Fikriye Figen Esen, ifadesinde şunları anlatmıştı:

“O gün akşam eşim yatak odasında pompalı tüfeği getirdi, doldur boşalt yaptı. Bir fişek sıkıştı. Eşim bir süre onu çıkarmakla uğraştı daha sonra tüfeği bıraktı. Eşim ve oğlum bir süre sora hırsız-polis oyunu oynamaya başladı. Oğlum biraz oynadıktan sonra gerçek tüfeği almak istediğini söyledi ben ve kızım da tüfeği oğluma verdik. Eşim telefonda konuşuyordu oğlum da eşime ‘dur’ polis dedi, eşim elini kaldırdı, ben tüfeğin dipçiğinden tutuyordum birden tüfek patladı eşim vuruldu. Ben tetiğe basmadım. Sadece tüfeğin dipçiğini tutuyordum.”M.A.’nın da çocuk şube müdürlüğünde psikolog eşliğinde ifadesi alınmış o da tetiğe annesinin bastığını kendisinin basmadığını söylemişti.

Bu arada, savcılık beklediği el svapları sonuçları da geldi. Rapora göre tüfeği tuttuğunu söyleyen annenin ve tetiğe bastığı ileri sürülen çocuğun elinde barut artığına rastlanmadı. Ancak vurularak öldürülen babanın elinde ise barut artığı çıktı. Barut artığının çıkmaması tüfeği tutmadığı ya da tetiğe basmadığı anlamına geliyor. Barut artığının çıkması ise tetiğe bastığı ya da tüfeği tuttuğu anlamına geliyor. Olaydan hemen sonra çocuğun ve annenin elinin yıkanması halinde bile polis olaydan hemen sonra el svabı aldığı için mutlaka barut artığı çıkması gerektiği öğrenildi.

Polis ve savcılık el svabına göre babanın intihar etmiş olabileceğini düşünüyor ancak çocuğun ve annenin verdiği ifadeler doğrultusunda bu ihtimalde çürüyor. Savcılık şimdi bu esrarengiz ölüm olayını çözmeye çalışıyor. İHA