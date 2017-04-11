Şırnak 2017 referandum sonuçları: Evet ve Hayır oy oranları

2017 referandumuna sayılı günler kaldı. Yüz binlerce vatandaş Şırnak'ta 16 Nisan Pazar günü sandık başına gidecek. Halk şimdiden Şırnak 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. İşte bu tarihi günde sozcu.com.tr'den Şırnak referandum sonuçlarına detaylı olarak ulaşabileceksiniz.

16 Nisan günü yapılacak olan Anayasa referandumu Türkiye'nin dönüm noktası olacak. Şırnak'ta yüz binlerce vatandaş “Evet” ya da “Hayır” için sandıkta tercih yapacak. Halk şimdiden Şırnak'ın 2017 referandum sonuçlarını merak etmeye başladı. Bu kader gününde Şırnak'ın referandum sonuçlarına ilişkin tüm detaylar sozcu.com.tr'den takip edilebilecek.

ŞIRNAK 2010 REFERANDUM SONUÇLARI

Şırnak 2010'da gerçekleşen referandumda “Evet” demişti. Seçmen sayısının 197 bin 14 olduğu 2010 referandumunda Şırnak'ta sandığa giden kişi sayısı 37 bin 756 olmuş, seçmen katılım yüzdesi %22,48’de kalmıştı. İşte Şırnak 2010 referandum sonuçları:

EVET : 89.09

HAYIR: 10.90

2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Şırnak'ta:

Ekmeleddin İhsanoğlu: % 2,04

Recep Tayyip Erdoğan: % 14,79

Selahattin Demirtaş : % 83,17

2015 KASIM GENEL SEÇİMLERİ

Şırnak'ta; toplam Sandık Sayısı : 817, açılan Sandık Sayısı : 817, toplam seçmen sayısı : 243.624, kullanılan oy sayısı : 219.309, katılım Oranı : % 90,02 olmuştu.

AKP: %11.1

CHP: %1.1

MHP: %1.2

HDP: %85.5

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