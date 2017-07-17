Şırnak’ta PKK’lı teröristler kaçırdıkları çobanı öldürdü

Şırnak merkeze bağlı Aslanbaşar köyünde, hayvanlarını otlatırken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı belirtilen bir çoban silahla öldürülmüş olarak bulundu.

Merkez Aslanbaşar Köyü´nde dün sabah saatlerinde hayvanları otlatan Tayyip Fidan adlı çoban, akşam saatlerinde hayvanlarını otlatırken bir grup PKK’lı terörist tarafından kaçırıldı. Akşam saatlerinde Fidan’ın eve gelmemesi üzerine kendisini arayan ailesi hayvanların sahipsiz olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve köydeki güvenlik korucuları tarafından Fidan´ın bulunması için bölgede operasyon başlatılırken, yapılan aramalarda bugün sabah saatlerinde, silahla öldürülen Fidan´ın cesedi korucular tarafından bulundu.

7 çocuk babası ve 2 oğlu güvenlik korucusu olan Tayyip Fidan’ın cesedi Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. (DHA)