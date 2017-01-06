Şırnak’tan acı haber! 2 asker şehit, 4 asker yaralı

Şırnak’ın Küpeli Dağı’nda gerçekleştirilen ve Siirt’teki 3’üncü Komando Tugayı’na bağlı askerlerin de katıldığı operasyonda, bugün öğleden sonra bir grup PKK’lı teröristle karşılaşıldı. Çıkan çatışmada teröristlerin açtığı ilk ateşle 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralanan askerler helikopterle bölgeden alınırken, çatışma akşam saatlerine kadar sürdü.
Bölgedeki zorlu kış koşullarına rağmen hava destekli devam eden operasyonda ilk belirlemelere göre 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, PKK’lılara ait bir Doçka mevzisi de imha edildi.
YARALILAR ASKERLER HASTANEDE
Şırnak’ın Küpeli Dağı’nda gerçekleştirilen ve 2 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 4 asker Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin getirilmesi ile birlikte hastane önünde güvenlik önlemleri artırıldı