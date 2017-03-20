Sis faciası: 2 ölü 24 yaralı

Kereste yüklü kamyon ile bir midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kereste yüklü kamyon ile bir midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bursa’nın Harmancık ilçesi ile Balıkesir’in Dursunbey ilçesi arasında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, biri ağır 24 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, kaza sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. 55 YD 054 plakalı kereste yüklü TIR ile maden işçilerini taşıyan 16 KC 130 plakalı midibüs Pirebeyler Mevkisi’nde çarpıştı. Kazada Sadullah Duman ve Musa Çetin hayatını kaybederken, 24 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bursa ve Balıkesir’deki hastanelere sevk edildi. Bursa’nın Harmancık ve Balıkesir’in Dursunbey ilçesinden kurtarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. Kaza bölgesinde yoğun sis olması dikkat çekti. (İHA)