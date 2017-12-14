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Şişli’de 5 katlı binanın çatısında yangın

Şişli’de bulunan bir binanın çatısında meydana gelen yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

05:5014 Aralık 2017
Gündem
Şişli’de 5 katlı binanın çatısında yangın
Şişli’de bulunan bir binanın çatısında meydana gelen yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Harbiye, Çayırı Sokak No:53 ‘de bulunan 5 katlı bir binanın çatısında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri  kısa sürede yangını söndürdü.

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Bir apartman sakini, “Saat  04.15 gibi zil çalmaya başladı. ‘Duman çıkıyor’ diye uyardılar. Sonra ben de gördüm alev var, duman var. Diğer insanları da dışarı çıkardık. Yaralı ve can kaybı yok, herkes çıktı” dedi. Binalarında yangın çıkan bazı vatandaşların telefonlarıyla video çektiği görülürken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

DHA

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Son güncelleme: 05:5414.12.2017
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