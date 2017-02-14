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Şişli’de korkunç olay! 6. kattan…

Şişli'de, altıncı kattan düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
19:1614 Şubat 2017
Gündem
Şişli’de korkunç olay! 6. kattan…
Şişli'de, altıncı kattan düşen kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay  Mecidiyeköy Mahallesi Kekik Sokak’ta saat 16.00 sıralarında Sadi Apartmanının çatı katında meydana geldi. 6 katlı binanın çatı katında otursan Yusuf Ökmen (24) henüz belirlenmeyen bir nedenle balkondan düştü. yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen Ökmen beton zemine çakıldı.

 

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Yusuf Ökmen olay yerinde hayatını kaybetti. Sesi duyan apartman sakinleri bahçe tarafına baktıklarında Ökmen’i hareketsiz bir şekilde görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ökmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Mahalle sakini Halime Koç “Bir ambulans geldi, birisi atlamış dediler. Burada oturuyor, ben ses duymadım ama hayatını kaybetmiş” diye konuştu.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Gerekli incelemelerden sonra Yusuf Ökmen’in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayın düşme sonucunda mı yoksa intihar mı olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Son güncelleme: 19:2414.02.2017
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