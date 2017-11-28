Sıtkı Ayan kimdir? Kılıçdaroğlu’nun sorduğu isim…

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün CHP grubunda yaptığı konuşmasında bir isim dikkat çekti. Toplantıya kutuyla gelip dekontları gösteren Kılıçdaroğlu "Sıtkı Ayan kimdir sayın Erdoğan?" diye sordu. İşte Sıtkı Ayan'ın öz geçmişi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında ‘Yönetim kurulu Sıtkı Ayan'dan oluşur. 1 sterlinlik bir şirket. 15 Kasım 2011'de bu şirketi Kasım Öztaş'a devreder. Sıtkı Ayan kimdir tanıyor musun?” açıklamasından sonra Sıtkı Ayan’ın özgeçmişi merak edilmeye başlandı.

Sıtkı Ayan kimdir? İşte Sıtkı Ayan’ın öz geçmişi…

Sivas'ın Gölova beldesinde doğup büyüyen Sıtkı Ayan, İstanbul İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Mesleğini icra yerine petrol işine girdi. Ayan'ın, İran ve Sudan'da petrol ve doğalgaz sahalarıyla ilgili yatırımları da bulunuyor. Sıtkı Ayan adını ilk kez İran ve Türkmen doğalgazının Avrupa'ya taşınmasıyla ilgili projede duyurdu.

İTO kayıtlarına göre Sıtkı Ayan'ın yönetim kurulu üyesi olduğu ve halen faaliyette olan şirketler şöyle:

Som Petrol, Tay Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, Aktau Petrol Ticaret AŞ, Gent Elektrik Enerjisi Toptan Satış AŞ, Somas Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, SMS Gemi İnşa Sanayi AŞ, Turang Transit, Bylan Uluslararası Ticaret ve Gayrimenkul Sanayi AŞ, Emas Doğal Gaz Sanayi, Anatolian Uluslararası Enerji Yatırım, MS Uluslararası Enerji Yatırım, TRG Petrol Ticaret, CTAT Gıda ve Sağlık Ürünleri, Som Overseas Petroleum, ASB Grup Enerji, ASL Enerji, Perlite İnşaat, Aska Enerji.

Sıtkı Ayan'ın ortağı gözüktüğü şirketler ise şöyle sıralanıyor: Gent Petrol ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Samed Petrol ve Enerji Dış Ticaret, Saor İnşaat, Alan Enerji, Anka Enerji, Başlam Nakliyat.

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