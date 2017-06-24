Sivas’ta bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı vakitleri (2017)

Ramazan Bayramı için saatler kaldı. Ramazan Bayramı sabahına İslam alemi bayram namazıyla başlayacak. Bayram namazı her ilde farklı saatlerde kılınacak. Peki Sivas'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? Yılda iki kere kılınan bayram namazı nasıl kılınır? Sivas'ın önemli camileri ve Sivas bayram namazı saati haberimizde... İşte şehirlere göre bayram namazı saatleri ve bayrama dair ayrıntılar...

Bayram geliyor birçok kişi heyecanla bayram gününü bekliyor. Bayram günü bayram namazıyla başlayacak, camiler bayram namazını eda edecek milyonlarca kişiyle dolacak. Peki şehirlerde bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte Manisa ilimizin önemli camileri ve il il bayram namazı saatleri.

SİVAS’TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ege şehirlerinden olan Sivas’ta vatandaşlar bayram namazını Diyanet’in belirlediği saat olan 05:50’de kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki habere tıklayarak öğrenebilirsiniz.

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SİVAS’IN ÖNEMLİ CAMİLERİ

Ulu Camii: Sivas müzesinde bulunan kitabesine göre 1196-1197 yılında Kızılarslan Bin İbrahim tarafından yaptırılmıştır. 31×54 m ölçülerinde ve yaklaşık 1674 m2 lik bir alana oturan dikdörtgen planlı caminin üst örtüsü düz dam şeklindedir. Güney duvarına dik olarak uzanan 11 sahınlı asıl ibadet alanında 50 adet yığma ayak bulunmaktadır. Minaresi 13. yy'ın ilk yarısında inşa edilmiştir. Ulu Camii; zamanla eğilen ve eğri olarak ayakta kalan minaresiyle ünlüdür.

Şifaiye Medresesi: İl merkezinde Selçuklu Parkı içerisinde, Çifte Minareli Medrese'nin tam karşısındadır. 1217 yılında Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus tarafından yaptırılmıştır. Anadolu Selçuklu tıp sitelerinin ve hastanelerinin en eski ve en büyük olanlarındandır. 1220 yılında vefat eden I. İzzeddin Keykavus'un vasiyeti üzerine çok sevdiği Sivas'taki Şifaiye Medresesi'nin güney eyvanındaki türbede ailesiyle birlikte yatmaktadır.

Buruciye Medresesi: Anadolu Selçuklu Sultanı III: Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında dönemin ileri gelenlerinden Hibetullah Burucerdi oğlu Muzaffer tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Taç kapıdaki taş işçiliği ile girişin solunda yer alan türbe çinileri önemlidir. Dört eyvanlı ve ortası açık avlulu güzel bir Selçuklu medresesidir. Doğu-batı doğrultusunda düzgün dikdörtgen planlı olan yapı açık avlulu, dört eyvanlı ve iki katlı bir medresedir. Doğu-batı doğrultusunda kareye yakın dikdörtgen planlı avlu kuzey ve güneyden dörder sütun üzerine sivri kemerli ve sivri tonozla örtülü birer sıra revakla kuşatılmıştır. Yapıda; kesme taş, moloz taş, devşirme, tuğla ve çini olmak üzere beş tür malzeme kullanılmıştır. Kesme taş kuzey cephede ve avluda kaplama malzemesi olarak kullanılmıştır. Medrese taş ve çinilerle süslenmiştir.

Çifte Minareli Medrese: İlhanlı Veziri Şemseddin Mehmet Güveyni tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Dini ilim okutulan medresenin sadece doğu yönündeki asıl cephesi ayakta kalmıştır. Ön yüz, ortada iki minareli taç kapı, iki yanda pencere ve köşe kuleleri ile kompoze edilmiştir. Böyle bir uygulama ile daha canlı hareketli, ışık-gölge oyunlarını kuvvetlice hissettiren bir cephe elde edilmiştir. Kesin olmamakla birlikte eserin mimarının Keluk Bin Abdullah olduğu sanılmaktadır.