Siz de büyü var dedi, öğretmenle evlendi ablasıyla sevgili oldu

Büyü bozma bahanesiyle doktor eşinden ayrılan öğretmen ile evlendi, ablasıyla da birlikte yaşamaya başladı. Olayı öğrenen anne, dolandırıcıdan şikayetçi oldu, kızlar ise ruh sağlığı hastanesinde tedavi altına alındı.

Seyhan’da meydana gelen olayda iddiaya göre, öğretmen M.D.İ. (39), bir doktor ile evlendi. Ancak genç öğretmen bir süre sonra yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojisi bozulunca eşinden ayrıldı. Bu arada, öğretmen M.D.İ. kendisi gibi psikolojik rahatsızlığı bulunan ablası A.Ö. (43) ile hastaneye giderek tedavi olmak istedi.

Kız kardeşlere komşularından biri “Sizde büyü var, benim tanıdığım bir kişi var büyü bozuyor” dedi. Kız kardeşler komşularının tavsiyesi üzerine büyü bozduğu iddia edilen Hamdullah İ. (55) ile buluştu. Hamdullah İ. kadınlarla görüştüğünde kendilerini iyileştirebileceğini ancak büyü olduğunu, büyünün bozulması için M.D.İ. ile evlenmesi gerektiğini söyledi. Genç öğretmen de Hamdullah İ.’nin evlilik teklifini kabul etti. Hamdullah İ. ile M.D.İ. evlendi. Aradan geçen zamanda kadınların rahatsızlığı ilerledi.

TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Hamdullah İ., eşinin ablası A.Ö. ile de evlenmesi gerektiğini, büyünün ancak böyle bozulacağını söyledi. Bunun üzerine A.Ö. de resmi nikah olmadan Hamdullah İ. ile birlikte olmaya başladı. Ruhsal sorunları giderek ağırlaşan kız kardeşler durumu anneleri Y.Ö.’ye anlattı. Anne ise polisi arayarak iki kızını bir kişinin büyü bozma bahanesiyle kandırıp faydalandığını, paralarını da yediğini ileri sürdü. Polis bunun üzerine araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonunda Hamdullah İ. gözaltına alındı. Emniyete getirilen Hamdullah İ. asıl kendisinin mağdur olduğunu, kimseye zorla bir şey yapmadığını, kimsenin de parasını almadığını savundu.

Zanlı ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hamdullah İ., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan, psikolojik sorunları bulunan kız kardeşler, ruh sağlığı ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı. İHA