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Skandal Erdoğan pankartı sonrası bakanlık harekete geçti

İsviçre'nin başkenti Bern'de düzenlenen Hayır mitingde skandal bir pankart açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan 'Kill Erdogan' yani 'Erdoğan'ı öldür' yazılı pankart büyük tepki çekti. Yaşanan bu olay üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçi Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
Sozcu.com.tr
20:0225 Mart 2017
Gündem
Skandal Erdoğan pankartı sonrası bakanlık harekete geçti
İsviçre'nin başkenti Bern'de düzenlenen Hayır mitingde skandal bir pankart açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan 'Kill Erdogan' yani 'Erdoğan'ı öldür' yazılı pankart büyük tepki çekti. Yaşanan bu olay üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçi Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İsviçre’nin başkenti Bern’de düzenlenen “Hayır” mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef gösterildi. Mitingde, Erdoğan’ın fotoğrafıyla “Kill Erdogan (Erdoğan’ı öldür)” pankartı açıldı. Siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan’ın fotoğrafı ve “Erdoğan’ı öldürün” yazısı yer aldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Dışişleri Bakanlığı, Bern’de düzenlenen gösteride açılan pankart sonrası harekete geçti. Bakanlık, İsviçre’nin Ankara Büyükelçi Yardımcısını Dışişleri’ne çağırdı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçreli mevkidaşı Didier Burkhalter'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız, İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter'le telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir” denildi.

Son güncelleme: 20:3225.03.2017
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