Skandal Erdoğan pankartı sonrası bakanlık harekete geçti

İsviçre’nin başkenti Bern’de düzenlenen “Hayır” mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef gösterildi. Mitingde, Erdoğan’ın fotoğrafıyla “Kill Erdogan (Erdoğan’ı öldür)” pankartı açıldı. Siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan’ın fotoğrafı ve “Erdoğan’ı öldürün” yazısı yer aldı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
Dışişleri Bakanlığı, Bern’de düzenlenen gösteride açılan pankart sonrası harekete geçti. Bakanlık, İsviçre’nin Ankara Büyükelçi Yardımcısını Dışişleri’ne çağırdı.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçreli mevkidaşı Didier Burkhalter'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız, İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter'le telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir” denildi.