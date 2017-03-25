Skandal Erdoğan pankartı sonrası bakanlık harekete geçti

İsviçre'nin başkenti Bern'de düzenlenen Hayır mitingde skandal bir pankart açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan 'Kill Erdogan' yani 'Erdoğan'ı öldür' yazılı pankart büyük tepki çekti. Yaşanan bu olay üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçi Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.