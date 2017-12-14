Skandal ‘ikinci eş bulma’ sitesi erişime kapatıldı

Sozcu.com.tr 'Bu rezaleti durdurun' başlığıyla haberleştirdiği ve büyük tepkilere neden olan ikinci eş bulma sitesine BTK kararıyla erişim engeli geldi. Karar ardından site kurucuları da yayını tamamen kestiklerini duyurdu.

Kendi deyimleriyle “Türkiye’nin ilk dünyanın üçüncü (İngiltere ve Endonezya’dan sonra), ikinci eş bulma sitesi” olan evlilikci.com kapatıldı. İngiltere ve Endonezyo’dan sonra Türkiye’de de açılan ve toplumun çok geniş bir kesimi tarafından büyük bir tepkiyle karşılanan site Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellendi. Erişim engeli kararı sonrası açıklama yayınlan site kurucuları, “Sitemizi askıya alarak farklı DNS’lerden girilmesini engelledik. Yani karar nedeniyle sitenin yayınını tamamen kestik” dediler.

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‘TÜRKİYE’NİN İLK, DÜNYANIN ÜÇÜNCÜ İKİNCİ EŞ BULMA SİTESİ’

Skandal sitenin girişinde yer alan “hakkımızda” kısmında kuruluş ve faaliyet alanı şöyle anlatılıyordu: “Türkiye’nin ilk dünyanın üçüncü (İngiltere ve Endonezya’dan sonra), ikinci eş bulma sitesine hoş geldiniz… Tüm semavi dinlerin izin verdiği ve ülkemiz kültürüne uygun ikinci eş kurumu bazı sorunların çözümüdür; yoksulluk, yalnızlık ve fuhuş gibi… Amacımız insanımızın bu konuda en doğru tercihi yapmasına yardımcı olmaktır.”

Site üye profilini de şu ifadelerle belirliyordu:

“-Eşiyle tüm münasebeti bitmesine rağmen çeşitli sebeplerle ayrılamayan beyler.

-Evlenmek istemeyen (çeşitli sebeplerle) aynı zamanda günah işlemek de istemeyen hanımefendiler.

-Evlenecek biriyle karşılaşamamış hanımefendiler.

-Çaresiz bir dönem geçirip, (Allah cc korusun) fuhuş ve benzeri yollara sapabilecek hanımefendiler.”