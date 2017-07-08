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Şoförün dikkati faciayı önledi!

Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan tur otobüsü, yangında kullanılmaz hale geldi. Yolcular son anda kurtuldu.

23:298 Temmuz 2017
Gündem
Şoförün dikkati faciayı önledi!
Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan tur otobüsü, yangında kullanılmaz hale geldi. Yolcular son anda kurtuldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Denizli’den Karadeniz turuna gidenleri taşıyan Ali İnaslan yönetimindeki 20 PK 320 plakalı tur otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Şoför, hemen otobüsü yolun sağına çekip, yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangın sonrası otobüste büyük maddi hasar meydana geldi.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan Afyonkarahisar-Antalya karayolunda kilometrelerce araç konvoyu oluştu. Yangının söndürülmesinin ardından karayolu kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

FOTO: İHA

FOTO: İHA

Yolcular ise başka araçlarla Denizli’ye gönderildi.  DHA

Son güncelleme: 23:3008.07.2017
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