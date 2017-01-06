Soğuk hava grip salgınını tetikledi, aciller dolup taştı

Sibirya soğuklarının yaşandığı Türkiye’de grip salgını başladı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hastanelerin acil servisleri tıklım tıklım doldu. Doktorlar, hastalara yetişmekte zorluk çekti

Sibirya soğuklarının yaşandığı Türkiye’de grip salgını başladı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hastanelerin acil servisleri tıklım tıklım doldu. Doktorlar, hastalara yetişmekte zorluk çekti

Türkiye'nin neredeyse tamamı soğuk havaya teslim oldu. Termometreler sıfırın altındaki dereceleri göstermeye başladı.

Soğuk hava hastalıkları da beraberinde getirdi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde vatandaşlar, grip salgını şikayetiyle hastanelere başvurdu.

İstanbul'da devlet hastanelerinin acil servislerinde büyük yoğunluk yaşandı. Birçok hastanede acil servis çalışanları hastalara yetişmekte zorluk çekti.

KOLAYLIKLA BULAŞIYOR

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Osman Erk de “Tam grip mevsimindeyiz. Bu aylar grip salgınının en yoğun beklendiği zamandır” dedi. Erk, vatandaşlara şu uyarıları yaptı: “Öksürük ve hapşırma yolu ile çevreye yayılan virüs partikülleri insanlara direkt bulaşabilmektedir. Çocuk, genç ve hamileler, yaşlılara göre daha fazla risk altındadır. Bunun dışında kronik hastalıkları olan, şeker hastası olan, kanser tedavisi görenlerde de risk fazladır.”

Yatağa düşüren gripten nasıl kurtuluruz, nasıl korunuruz?

Prof. Dr. Osman Erk, grip salgınından korunmanın yollarını da açıkladı:

– Gripli kişi mutlaka evde istirahat etmeli. Öksürme ve hapşırma esnasında ağız ve burun kağıt mendille kapatılmalı ve mendil çöpe atılmalıdır.

– Gripli kişilerden uzak durulmalı, gripli kişi ile aynı ortam paylaşılıyorsa eller sık sık sabunlu su ile yıkanmalıdır.

– Grip virüsünün yayılmasını önlemek için masa, kapı kolu, tezgahlar, oyuncaklar gibi yüzeyler deterjanla silinmelidir.

– Hasta kişilere ait çarşaf, çamaşır, havlu, çatal, bıçak, bardak gibi nesnelerle temas edilmemelidir. Bu tür nesnelerin ayrı olarak yıkanmasına gerek yoktur.

– Grip mevsiminde kalabalıklardan kaçınmak, alkol ve sigara kullanmamak sağlık açısından faydalıdır. Antibiyotik gribal enfeksiyonlarda asla kullanılmamalıdır.

– Bağışıklık sistemini takviye etmek için organik, taze sebze ve meyveleri tüketmek, öğün atlamamak önemlidir. Mevsim dışı sebze ve meyve tüketilmemelidir.