Soğuk havada kedi- köpek dostluğu

Tüm dünyada bilinen 'kedi köpek gibi kavga etmek' deyimini yanıltan görüntü İzmir Konak'ta çekildi. Hava soğuktu, kedi ve köpek bir araya geldi ama bu sefer kavga etmedi.

Tüm dünyada bilinen 'kedi köpek gibi kavga etmek' deyimini yanıltan görüntü İzmir Konak'ta çekildi. Hava soğuktu, kedi ve köpek bir araya geldi ama bu sefer kavga etmedi.

İzmir’in Konak İlçesi Alsancak Semti’ndeki Pasaport Vapur İskelesi’nde, ‘Ezeli düşman’ olarak nitelendirilen hayvanlardan 2 köpek ile 1 kedi soğuk hava nedeniyle bir arada yaşıyor.

Çevre esnafı, iskele ve polis merkezi çalışanları tarafından temin edilen minderlerde günün büyük bölümünü uyuyarak geçiren kedi ile köpekler, yine aynı kişiler tarafından sağlanan mamayla karınlarını doyuruyor.

Her biri kendine ait minderde uyuyan kediyle köpekler yanlarından geçenlere aldırış etmiyor.

Tüm dünyada herkesin kullandığı ‘kedi köpek gibi kavga etmek deyimini’ yanıltan bu görüntü hafızalardan silinecek gibi değil…

DHA