Sokak ortasında ölü bulundu!

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 37 yaşındaki Bülent Girgin, aydınlatmanın olmadığı bir sokakta ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Erenler Yeşiltepe Mahallesi 8044. Sokak’ta meydana geldi. Aydınlatmanın olmadığı sokağın ortasında bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Bülent Girgin’in öldüğünü belirledi. Yapılan ilk incelemede Girgin’in vücudunda yara ve darbe izine rastlanmadı.

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Bülent Girgin’in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne götürüldü. DHA