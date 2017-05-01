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Sokak ortasında silahlı saldırı: 8 yaralı

Adana’da, sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

07:081 Mayıs 2017
Gündem
Sokak ortasında silahlı saldırı: 8 yaralı
Adana’da, sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Olay, Yüreğir İlçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilmeyen bir kişi pompalı tüfekle kahvehane önünde bekleyen bir gruba ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Açılan ateş sonucunda yaralanan, Lütfü G., Nejdet A., Hasret Ö., Çiğdem A., Süleyman Ö., Uğur K., Neşat S., ve Salman U., kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Lütfü G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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