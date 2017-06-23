Sokakta oynarken maganda kurbanı oldu

Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde, nereden, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun sokakta oynadığı sırada başına isabet ettiği 12 yaşındaki Sıla Önal yaşamını yitirdi.

Olay bugün sabah saatlerinde Ocaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin önünde arkadaşlarıyla oynayan Yunus Emre Ortaokulu 6’ncı sınıf öğrencisi Sıla Önal, bir anda yere yığıldı. Kanlar içinde kalan Sıla, çağrılan ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Başına tabancadan çıkan kurşunun isabet ettiği belirlenen Sıla, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Sıla Önal’ın ailesi ve yakınları acı haberle gözyaşına boğuldu.

Sıla Önal’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Dörtyol Merkez Mezarlığı’na götürüldü. Küçük kızın tabutuna duvak örtüldü. Sıla’nın cenazesi, ikindide kılınan namazın ardından burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Polis ekipleri, Sıla’nın ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen zanlıyı arıyor. DHA