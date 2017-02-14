Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sokaktaki vatandaş neden ‘hayır’ diyeceğini herkesin anlayacağı şekilde anlattı

Sokaktaki vatandaş referandumda neden hayır diyeceğini herkesin anlayacağı dilden attı. Sosyal medyayı salladı.
22:5314 Şubat 2017
Gündem
Sokaktaki vatandaş neden ‘hayır’ diyeceğini herkesin anlayacağı şekilde anlattı
Sokaktaki vatandaş referandumda neden hayır diyeceğini herkesin anlayacağı dilden attı. Sosyal medyayı salladı.

Referandumda neden hayır diyeceğini klişelerden kurtararak anlatan vatandaş sosyal medyayı salladı. Referandumda kullanacağı oy sorulan vatandaş çok anlaşılır bir örnekle neden hayır diyeceğini bu sözlerle açıkladı. “Ben Fenerbahçeliyim. Mesela Aziz Yıldırım hem kendi takımını yönetecek hem Kulüpler Birliği’ni yönetecek hem TFF’yi yönetecek yani Fenerbahçe şampiyon olmadığı zaman şunu diyebilecek ‘Hayır ben bu ligi feshediyorum tekrar oynanacak’ diyebilecek. Ben bunu Fenerbahçeli olmama rağmen ben bile bunu istemem.”

Son güncelleme: 23:0014.02.2017
Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar