Sokaktaki vatandaş neden ‘hayır’ diyeceğini herkesin anlayacağı şekilde anlattı

Sokaktaki vatandaş referandumda neden hayır diyeceğini herkesin anlayacağı dilden attı. Sosyal medyayı salladı.

Referandumda neden hayır diyeceğini klişelerden kurtararak anlatan vatandaş sosyal medyayı salladı. Referandumda kullanacağı oy sorulan vatandaş çok anlaşılır bir örnekle neden hayır diyeceğini bu sözlerle açıkladı. “Ben Fenerbahçeliyim. Mesela Aziz Yıldırım hem kendi takımını yönetecek hem Kulüpler Birliği’ni yönetecek hem TFF’yi yönetecek yani Fenerbahçe şampiyon olmadığı zaman şunu diyebilecek ‘Hayır ben bu ligi feshediyorum tekrar oynanacak’ diyebilecek. Ben bunu Fenerbahçeli olmama rağmen ben bile bunu istemem.”