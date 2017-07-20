Son 2 günde 17 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri tarafından son iki günde yapılan operasyonlarda 17 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele kapsamında dün ve bugün düzenlenen operasyonlarda Tunceli Pülümür’de 6 Hakkari’de 3, Ağrı’da 2, Tunceli Mazgirt’te 2 ve Kandil bölgesinde 4 olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi.

(TUNCELİ) NECMETTİN ÖĞRETMENİ ŞEHİT EDEN PKK’LI TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı’nca 19 Temmuz’da Nazımiye İlçesi mülki sınırları içerisinde icra edilen keşif gözetleme faaliyetleri sırasında, silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından bir grup PKK’lı teröristin tespit edildiğini, ardından bu terörist grubun SİHA ile vurulduğunu açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi: “Bahse konu bölgede devam eden operasyon kapsamında yapılan arama/tarama faaliyetlerinde, 6 terör örgütü mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir. Ölü olarak ele geçirilen örgüt mensuplarının 16 Haziran 2017 Tarihinde Tunceli- Pülümür Karayolunda şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı kaçıran ve şehit eden grup olduğu anlaşılmıştır. Bölgede M-16 piyade tüfeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 200 gr C4 patlayıcı, 5 sırt çantası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.”

(HAKKARİ) PKK’LI 3 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari’deki Kavaklı Bölgesi’nde insansız hava aracı ile tespit edilen PKK’lı 3 terörist F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekatında etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliği, Kavaklı bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK’lılarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “20.07.2017 günü Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Kavaklı Çoban Dağı arasında İHA ile tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçakları ile yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

(AĞRI) PKK’NIN AĞRI DAĞI SORUMLULARINDAN BİRİ ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

AĞRI Dağı’nda PKK’ya yönelik operasyonda biri Ağrı Dağı sözde ‘Güney alan sorumlusu’ 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ağrı Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı timlerinin Ağrı Dağı’nda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü üyelerinin barınma alanlarının tespiti ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada şöyle denildi: “İcra edilen operasyonlar kapsamında; 19 Temmuz 2017 günü birisi bölücü terör örgütünün sözde Ağrı Dağı Güney Alan sorumlusu ‘Murat Bazid’ Kod adlı Ahmet Acar isimli terörist olmak üzere, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristlerin üstünde 2 Kalaşnikof marka tüfek, 10 adet şarjör ve 4 adet el bombası ele geçirilmiştir.”

(TUNCELİ -MAZGİRT) 1′ İ ÜST DÜZEY 2 TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tunceli Valiliği, Tunceli’ nin Mazgirt’ te Kepir ormanları bölgesinde yürütülen operasyonlarda 1′ i üst düzey 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KANDİL’E HAVA HAREKATI : 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak’taki Kandil bölgesinde sınır hattındaki karakol ve üs bölgeleri ile yurtiçindeki operasyon birliklerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik olarak Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekâtı sonucunda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bir Doçka uçaksavar silah mevzii ve bir barınağın imha edildiğini açıkladı.

(DHA)