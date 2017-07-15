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Son dakika… 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi tankların çıkışını engellemek için kışlalar önüne çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne ait kamyonlar bu kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yolları kapatmak için yollara düştü. Köprü, 15 Temmuz töreni için kamyonlar tarafından trafiğe kapatıldı.

11:5715 Temmuz 2017
Gündem
Son dakika… 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı
15 Temmuz darbe girişimi gecesi tankların çıkışını engellemek için kışlalar önüne çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne ait kamyonlar bu kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yolları kapatmak için yollara düştü. Köprü, 15 Temmuz töreni için kamyonlar tarafından trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 12.00’da araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

FOTO:DHA -Kartal'daki İBB ek binasından çıkan kamyonların D-100'de ilerlemesi böyle görüntülendi.

FOTO:DHA -Kartal’daki İBB ek binasından çıkan kamyonların D-100’de ilerlemesi böyle görüntülendi.

Köprüye çıkan yolları kapatan 22 kamyon üzerinde Türk bayraklarıyla E-5’te konvoy halinde ilerledi. (DHA)

 

Son güncelleme: 12:0915.07.2017
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