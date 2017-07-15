Son dakika… 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi tankların çıkışını engellemek için kışlalar önüne çekilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne ait kamyonlar bu kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan yolları kapatmak için yollara düştü. Köprü, 15 Temmuz töreni için kamyonlar tarafından trafiğe kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 12.00’da araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Köprüye çıkan yolları kapatan 22 kamyon üzerinde Türk bayraklarıyla E-5’te konvoy halinde ilerledi. (DHA)