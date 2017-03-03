Son dakika… 15 Temmuz’un ana iddianamesi tamamlandı

Karargahı işgal iddianamesi mahkemeye sunuldu. 2581 sayfalık iddianamede 221 sanık bulunuyor. 38 sanığa 2988'er kez müebbet hapis istendi. Bir numaralı şüpheli ise Fethullah Gülen. İddianamede darbe girişiminin başlangıcı olarak ise 27 Aralık 2015 tarihi gösteriliyor.

Karargahı işgal iddianamesi mahkemeye sunuldu. 2581 sayfalık iddianamede 221 sanık bulunuyor. 38 sanığa 2988'er kez müebbet hapis istendi. Bir numaralı şüpheli ise Fethullah Gülen. İddianamede darbe girişiminin başlangıcı olarak ise 27 Aralık 2015 tarihi gösteriliyor.

Ankara Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’cü Yurtta Sulh Konseyi’ni belirledi. Bu konuda 221 sanık hakkında dava da açıldı. 1 numaralı sanığın Fetullah Gülen olduğu davada sanıklar için, 2988 kez ağırlaştırılmış hapis cezası istendi. İddianameye göre, 1960 darbesindeki Milli Birlik Komitesi gibi 38 üyeden oluşan Konsey üyeleri arasında, Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, Genelkurmay eski Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, Genelkurmay eski Strateji Dairesi Başkanı ve AKP’li Şaban Dişli’nin kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli de var.

Sıkıyönetim direktifinde isimleri bulunan Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç, General Amiral Şube Müdürü Cemil Turhan ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başyaveri Albay Ali Yazıcı, Özel Kuvvetler Komutanlığını basan Tuğgeneral Semih Terzi, Genelkurmay Başkanını, Fetullah Gülen ile görüştürmek isteyen Akıncı Üs Komutanı Hakan Evrim’in de bulunduğu listeye göre Yurtta Sulh Konseyi, 18 general ve amiral, 14 Albay ve 6 yarbaydan oluşuyor.

SİVİL İMAMLAR!

Ankara Başsavcılığınca Genelkurmay Karargahında yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturmada Yurtta Sulh Konseyi’nin, FETÖ’nün sivil imamlarınca belirlendiği kanaatine de varıldı. Savcılık, Konsey üyeleri belirlenirken, şüphelilerin, darbenin planlanmasında, organizasyonun sevk ve idaresinde, atama listelerinin ve darbe emirlerinin hazırlanmasında rolü ve etkinliğini dikkate aldı. Akıncı üssünde darbe bildirisinin provasını yapan Tümgeneral Kubilay Selçuk, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Ömer Faruk Harmancık, Akıncı Üssü Harekat Komutanı Albay Ahmet Özçetin de listede yer aldı. Orgeneral Akar ile Kuvvet Komutanlarını derdest eden isimlerden, Albay Orhan Yıkılkan, Özel kalem Müdürü Albay Ramazan Gözel, özel kalemde görevli Albay Osman Kılıç da listede bulunuyor.

YAVER DE VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı oteli basan ekibin başındaki Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, Erdoğan’ın Başyaveri Ali Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı eski komutanı Kutsi Barış, Kara Kuvvetleri Personel Daire Başkanı firari Tuğgeneral Ali Kalyoncu da listede yer aldı.

HAREKETLİLİK 27.12.2015’DE BAŞLADI

İddianamade ‘Darbe için hareketlilik 27 Aralık 2015’te başladı’ ifadesi de yer aldı.

ERDOĞAN VE AKAR DA MÜDAHİL OLDU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğaın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da dilekçe vererek davaya müdahil oldu.