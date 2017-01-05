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Son dakika… 380 işadamı hakkında gözaltı kararı

İSTANBUL'da FETÖ soruşturması kapsamında 380 firma sahibi hakkında gözaltı kararı verildi.
Habip ATAM
15:015 Ocak 2017
Gündem
Son dakika… 380 işadamı hakkında gözaltı kararı
İSTANBUL'da FETÖ soruşturması kapsamında 380 firma sahibi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yeni bir operasyon talimatı verdi. İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin görevlendirildiği operasyonun startı sabah saatlerinde verildi. İstanbul ve 35 ilde düzenlenen operasyonda, FETÖ’ye finansal destek sağladıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için baskın düzenlendi. Ekiplerin girdiği adreslerdeki, bilgisayar serverlerine ve dijital malzemelere el konuldu.

Örgüte “himmet” adı altında bağış yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.  Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü dile getirildi.

Son güncelleme: 15:3705.01.2017
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