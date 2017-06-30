Son dakika… 8 terörist 146 kg patlayıcı ile yakalandı

Gaziantep Valiliği: Düzenlenen operasyonda eylem hazırlığındaki 8 PYD/PKK'lı terörist, 146 kilogram patlayıcı ile yakalandı.

İstihbarat birimleri, terör örgütü PKK/KCK ile PYD/YPG’nin başta büyükşehirler olmak üzere ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşları, önemli binalarla yerler ve güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel eylem hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan MİT ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sansasyonel eylem için kullanılacak patlayıcıların PYD/YPG terör örgütü tarafından illegal yollarla Gaziantep’e getirildiği ve saldırıyı düzenleyecek teröristlere ulaştıracağını belirledi.

İHA’LAR EŞLİĞİNDE OPERASYON

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gaziantep ve Şanlıurfa’da insansız hava aracı kullanarak eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 2’si Suriye uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çantaların incelemesinde içerisinde patlayıcı ve mühimmat taşındığı belirlendi.

ARAZİYE GÖMÜLÜ 146 KİLO PATLAYICI BULUNDU

Bunun üzerine sorgulanan 8 şüphelinin ifadeleri ve ardından gösterdikleri yerlerde arama yapıldı. Şüphelilerin gösterdiği arazide toprağa gömülü tahrip gücü yüksek parça ve basınç etkili bomba yapımında kullanılan 70 kilosu TNT ve 76 kilosu Petin olduğu değerlendirilen toplam 146 kilo patlayıcı madde ele geçirildi. Ayrıca aramalarda 17 ayrı bombalı eylemde kullanılabilecek sayıda elektrikli kapsül, alıcı verici devre, uzaktan kumanda ve anahtar sisteminden oluşan bomba malzemesi, eylem için hazırlanacak bomba düzeneğinin devresinin anlatıldığı örgütsel imzalı 4 doküman, 1 Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 şarjör ile 89 fişek ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne ait çok sayıda fotoğraf ele geçirildi.

4 MİLYON 862 BİN LİRA PARA ELE GEÇTİ

MİT ve polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda ayrıca terör örgütünün finansmanında kullanıldığı değerlendirilen 9 kilo 551 gram altın, 967 bin ABD Doları, 1060 Sterlin, 4 bin 655 Euro ve 72 bin 900 Türk lirası ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen altın ve paraların toplam değerinin de 4 milyon 862 bin lira olduğu kaydedildi.

Gaziantep Valiliği de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sansasyonel nitelikte bombalı eylem hazırlığında olan teröristler ile terör örgütüne finans sağlayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, sorgulamasının ardından adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.