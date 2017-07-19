Son dakika… Adalet Bakanı Abdulhamid Gül oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın sürpriz görüşmesinden kabine revizyonu çıktı. Toplam 11 bakanlıkta değişiklik yapılırken en flaş gelişme Adalet Bakanlığındaki yenilik oldu. Bekir Bozdağ'ın yerine Abdulhamid Gül getirildi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ak Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra yeni kabineyi açıkladı. En dikkat çeken değişiklik Adalet Bakanlığı’nda yaşandı. Bekir Bozdağ’ın yerine AKP Gaziantep Milletvekili Abdulhamid Gül getirildi.

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