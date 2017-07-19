Son dakika… Adalet Yürüyüşü anketi açıklandı! İşte çarpıcı sonuçlar

AKP'nin 16 Nisan’da yapılan yeni anayasa referandumundan sonra referandum sonuçları ve CHP’nin ‘Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin yaptırdığı kamuoyu araştırmasının sonuçları ortaya çıktı. Çarpıcı tespitlerin yer aldığı sonuç raporunda halkın yüzde 60'ının; Kılıçdaroğlu'nun öncülük ettiği Adalet Yürüyüşü'ne 'karşı olmadığı' ortaya konuldu. Referanduma ilişkin ankette ise gençlerin sadece yüzde 35’inin ‘evet’ oyu verdiği belirlendi. Parti yönetimi alarma geçti.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre; Mayıs ayındaki referandum araştırmasında AKP, özellikle kendi tabanının bakışını saptamaya çalıştı. CHP'nin ‘Adalet Yürüyüşü'nün kamuoyunda destek görüp görmediğini ve iktidarın nasıl bir tavır takınması gerektiğine ilişkin ikinci araştırma ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

GENÇLERİN AKP’YE DESTEĞİ DÜŞÜK

Referanduma ilişkin araştırmada parti seçmeninin refleksi ölçülürken, AKP seçmeninden referanduma ‘hayır' oyu verenlerin oranının bölgelere göre büyük farklılık gösterdiği ortaya çıktı. ‘Hayır' oyu veren AKP seçmenin oranı, bölgelere göre yüzde 12 ile yüzde 4 arasında değişti. Marmara, Ege ve Akdeniz'de ‘hayır' oyu veren AKP seçmeninin oranı yüzde 10-12 çıktı. Karadeniz ve Orta Anadolu'da yüzde 4, diğer bölgelerde ise yüzde 6 fire verdi. Araştırmada gençlerin sadece yüzde 35'inin ‘evet' oyu verdiği de belirlendi. Parti yönetimi, bu oranı oldukça düşük buldu.

TOPLUMUN YÜZDE 40’I ADALET YÜRÜYÜŞÜ’NE KARŞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'dan İstanbul'a yaptığı ‘Adalet Yürüyüşü'nün toplumdaki etkisi de araştırıldı. Buna göre, ankete katılanların yüzde 35'i yürüyüşe destek verdiğini dile getirdi. Bu rakamın CHP seçmeninden yüzde 10 fazla olduğu saptaması yapıldı. Karşı çıkanların yüzde 40, ‘Fikrim yok' diyenlerin oranının ise yüzde 25 olduğu belirlendi.

YÜRÜYÜŞÜN GEZİ EYLEMLERİYLE İLGİSİ YOK

AKP bu araştırmada, ‘Adalet Yürüyüşü' ile ‘Gezi' eylemlerinin kıyaslamasını da yaptı. Vatandaşların ‘Adalet Yürüyüşü' ile ‘Gezi' eylemleri arasında ilişki kurmadığı ortaya çıktı. Bu hakkın kullanımının, araştırmaya katılanlar tarafından normal bulunduğu belirlendi. Yürüyüşe yapılacak herhangi bir müdahalenin kamuoyunun bakışını olumsuz etkileyeceği sonucuna varıldığı için müdahale gündem dışında tutuldu.

Araştırmada, sorulan bir başka çarpıcı soru da “Adalate güven duyuyor musunuz?” oldu. Yanıt verenlerin yüzde 50'si evet, yüzde 50'si hayır değerlendirmesi yaptı. Bu sonuçlarda, daha çok ideoloji ve parti tercihinin etkili olduğu yorumu yapıldı.