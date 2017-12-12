Son dakika: Adana’da korkutan yangın!

Adana'da bir fabrikada çıkan yangın korku yarattı. Merkez Yüreğir İlçesi'nde Seyhan mahallesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen duman ve alevler kentin bir çok noktasından görüldü. Söndürülen yangında soğutma işlemleri devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Daha önce sabun ve yağ fabrikası olarak faaliyet gösteren ve şimdi yemeklik yağ deposu olarak kullanılan eski Paksoy Fabrikası’nda saat 16.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm depoyu sardı.

Depo duvarlarıyla birleşik olan evdekiler yangın nedeniyle korkulu anlar yaşadı.

Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin depoda soğutma çalışması devam ediyor. AJANSLAR