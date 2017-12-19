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Son Dakika… Adapazarı’nda duraktaki kadına elindeki bıçakla cinsel saldırıda bulundu

Adapazarı'nda, elinde bıçak, durakta otobüs bekleyen kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen H.A.'yı (38) çevredekiler tarafından etkisiz hale getirdi. Yakınlarının akli dengesi yerinde olmadığını öne sürdüğü H.A., tutuklandı.

17:5019 Aralık 2017
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Son Dakika… Adapazarı’nda duraktaki kadına elindeki bıçakla cinsel saldırıda bulundu
Adapazarı'nda, elinde bıçak, durakta otobüs bekleyen kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen H.A.'yı (38) çevredekiler tarafından etkisiz hale getirdi. Yakınlarının akli dengesi yerinde olmadığını öne sürdüğü H.A., tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Sedat Kirtetepe Caddesi’nde meydana geldi. H.A. durakta otobüs bekleyen ismi açıklanmayan bir kadına yaklaşarak, arkasından sarıldı. Elinde bıçak bulunan H.A., kadını ağzını kapatıp, sürükleyerek götürmeye çalıştı. Kadının ‘İmdat’ çığlıklarına yetişen çevredekiler, H.A.’yı etkisiz hale getirdi, polise haber verdi.

ÇEVREDEKİLER SALDIRGANI POLİS EKİPLERİNE TESLİM ETTİ

Çevredekiler, kadına cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü H.A.’yı gelen polis ekiplerine teslim etti. Emniyete götürülen H.A., sorgusunda iddiaları reddetti. Adliyeye sevk edilen H.A., çıkarıldığı mahkemece ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı.

Yakınları, H.A.’nın akli dengesinin yerinde olmadığını iddia ederken, bu yönde bir raporun verilmediği öğrenildi.

DHA

Son güncelleme: 17:5419.12.2017
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