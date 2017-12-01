Son dakika… AKP’den seçim ittifakı açıklaması

AKP Sözcüsü Mahir Ünal uyum yasaları görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Reza Zarrab ve CHP'nin iddialarıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal,"17- 25 Aralık'ta yapamadıklarını tamamlamaya çalışıyorlar. ABD'de tutuklu kalmamak için onlarla anlaşmaya giden ve onların istediğini yapan birinin sözlerinden gündem oluşturamayız" dedi.

İşte Ünal’ın açıklamalarından satır başları:

İttifak konusuna gelince seçim ittifakı teknik bir konu. Bunu konuşmak için erken bizim 15 Temmuz’dan sonra zaten yerli ve milli bütün unsurlarla doğal bir ittifakımız var.

MHP bu kapsamda müttefiklerimizden bir tanesi. Milletimiz söz konusu olduğunda tabi ki Türkiye’deki unsurlarla ittifak içindeyiz. Seçim ittifakı teknik bir konu bunu konuşmak için erken. Bu konuda Başbakanımız da bir açıklama yaptı.

17-25 Aralık’ta uluslararası hukuka uymayan doğal hukukta karşılığı olmayan bir süreç var. ABD devletiyle anlaştım hapisten çıkmak için diye diyen biriyle Türkiye’de gündem belirlenecekse biz böyle bir anlayışı kabul etmiyoruz.

Yurt dışında off-shore hesaplarına para gönderdiği böyle bir işlem içine girdiği gibi tuhaf bir iddia atıyorsunuz ortaya. Bu iddianızı ispat için sunduğunuz belgeler bunu ispat eden belgeler değil. Bir şeyin orijinalini görmediğiniz sürece o belge sahte niteliktedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu belgeleri talep etmiştir. Bu belgelerin içeriği bizim tarafımızdan bilinmediği sürece bizim nezdimizde sahte hükmünde dir. Bunun ne olduğuna kim karar verecek. Yargının meselesidir bu, Türkiye’nin gündemi makas verelim mahiyetinde konuyu başka yere saptırmanın hele hele Türkiye’ye karşı kıskaç oluşturulan bir dönemde Türkiye’nin gündemini rehin almaktan başka bir şey değildir.

Bu dekontlar fotokopidir. Onu mu konuşacağız. Orijinalleri yargıya versinler. İddialarını ispata yönelik midir? Yargı karar verecek buna. İtham ettiği kişiler buna aynı zamanda sayın genel başkan da buna tazminat davası şimdi yeniden bir dava açıyor. Sözünü ettikleri şirketin yetkilileri de dava açtılar. Bu mesele TBMM gündeminde değil mahkemede konuşulacaktır. Türkiye’nin gündemini meşgul etmekten ve rehin almaktan vazgeçmelidir CHP.

Cumhurbaşkanımızın avukatı dün dava açacağını açıkladı. Şu an itibariyle nedir bilmiyorum.

İl başkanlarımızla ilgili değerlendirme süreci devam ediyor. Yaklaşık 6 ay daha değerlendirmeleri sürdürüyor. Görev değişikliği gerçekleşen bir çok il başkanımız oldu. Verilen kararlar ve süreçler.