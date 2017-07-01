Son dakika… Alanya’da yine yangın çıktı!

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde çevresinde oteller, tarım alanları ve yerleşim yerlerinin bulunduğu turistik Kargıcak Mahallesi'nde makilik alanda sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürmek için büyük çaba sarf ediyor.

Alanya merkezine yaklaşık 10 dakika uzaklıkla oteller, seralar ve yerleşim yerlerinin yoğun olarak bulunduğu Kargıcak Mahallesi’nde saat 09.00 sıralarında makilik alanda yangın başladı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, bir helikopter de havadan müdahaleye başladı.

Bölgeyi yoğun duman kaplarken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

DÜN DE SAPADERE KANYONU YANMIŞTI!

Dün de Alanya kırsalındaki Sapadere Kanyonu mevkiinde çıkan yangında 10’a yakın ev küle dönmüştü, 10 hektarlık ormanlık alan da yanmıştı. (DHA)