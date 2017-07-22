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Son dakika… Almanya krizinde yeni gelişme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla telefonda görüştü. Görüşmede son günlerde iyice gerilen "Almanya-Türkiye" ilişkileri masaya yatırıldı.

14:5022 Temmuz 2017
Gündem
Son dakika… Almanya krizinde yeni gelişme
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla telefonda görüştü. Görüşmede son günlerde iyice gerilen "Almanya-Türkiye" ilişkileri masaya yatırıldı.

Almanya ile Türkiye arasında yaşanan gerilime ilişkin Türkiye’den yeni bir adım geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel’i telefonla aradı. Görüşmede son günlerdeki gerilimin ele alındığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Son aylarda gerilmeye başlayan Türkiye-Almanya ilişkilerinde Alman vatandaşı insan hakları savunucusu Peter Steudtner’in 8’i Türk 9 kişiyle birlikte Büyükada’da gözaltına alınıp ardından tutuklanması
yeni bir dönüm noktası oldu. Steudtner’in tutuklanmasının ardından Ankara-Berlin hattında halihazırda zaten gerilimli seyreden ikili ilişkiler kopma noktasına geldi. Önce Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, ardından bizzat Başbakan Angela Merkel, Türkiye’yi hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Ankara’dan da aynı tonda yanıt gelmesi iki ülke arasındaki ilişkileri iyice gerdi.

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Son güncelleme: 15:2122.07.2017
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