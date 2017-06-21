Son dakika: Yemek şirketi müdüründen sonra bir gözaltı kararı daha

Manisa'daki asker zehirlenmeleri soruşturması kapsamında yemek şirketi Rota A.Ş'nin genel müdürü Ankara'da gözaltına alındı. Şirketin genel müdürü ile birlikte 9 kişi tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Öte yandan şirketin satın alma müdürü de gözaltına alındı.

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan besin zehirlenmesinin ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığındaki askerlerin zehirlenmesiyle ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında askeri birliğin yemek işini yapan firma çalışanı 5'i kadın 25 kişiden, 16’sı savcılık tarafından serbest bırakılırken, 9’u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 23 Mayıs, 16 Haziran ve 17 Haziran tarihlerinde yüzlerce askerin yedikleri yemek sonrası besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılmasının ardından, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yemek firmasının yönetici ve çalışanlarından 41 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 41 kişiden emniyetteki sorguları tamamlanan 25 kişi Manisa Devlet Hastanesindeki doktor kontrolünün ardından Manisa Adliyesine sevk edilmişti. Savcılıkta sorgusu tamamlanan 25 kişiden 16’sı serbest bırakılırken, aralarında gıda mühendisi ve aşçıların da bulunduğu 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

BİR GÖZALTI KARARI DAHA

Öte yandan şirketin satın alma müdürü de gözaltına alındı.

