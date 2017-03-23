Son dakika… Avrupa Komisyonu büyükelçimizi çağırdı

Avrupa Komisyonu, Türkiye'nin AB Büyükelçisi'ni çağırdı. Komisyondan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine açıklama bekliyoruz" denildi.

Reuters’ın haberine göre Avrupa’nın bu hamlesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Beştepe’de Anadolu Yayıncılar Derneği üyelerine yaptığı konuşmada sarf ettiği, “Buradan bize parmak sallayan Avrupalılara sesleniyorum. Türkiye itilecek, kakılacak, onuruyla oynanacak, bakanları kapılardan kovulacak, vatandaşları yerlerde sürüklenecek bir ülke değildir. Dünyanın her yerinde bu yaşananlar yakından takip ediliyor. Siz böyle davranmaya devam ederseniz, yarın dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Avrupalı, Batılı, güvenle, huzurla sokağa adım atamaz” sözleri nedeniyle geldi.