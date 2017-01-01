Son dakika… Bakan Soylu: Hain terörist kaçtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısına ilişkin Atatürk Havalimanı'nda yaptığı basın açıklamasında, saldırıyı gerçekleştiren hain teröristin kaçtığını söyledi. Soylu, saldırganı arama çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Ortaköy’deki gece kulübüne terör saldırısının ardından Hakkari’den İstanbul’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Atatürk Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu. Soylu, “Aldığımız bilgilere göre 39 insanımız hayatını kaybetti 21’inin kimliği belli, 18’inin kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. Ölenlerin 15’i yabancı uyruklu 5’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Kimliği belirlenemeyenlerle ilgili çalışmalar devam ediyor” dedi.

“4’Ü AĞIR 69 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR”

Terör saldırısının saat 01.15 sıralarında gerçekleştiğini belirten Soylu, “69 kişi hastanelerde tedavi görüyor. 4’ü ağır olarak bildirildi. Elbeteki bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Milletin umutlarını tazledeği bir yılbaşı gününde, inasnların korumasız olduğu bir yerde böyle insanların birşeyden habersiz olduğu anda insanlık dışı ve aşağılık bir saldırı” dedi.

“TERÖRİSTİ ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

Teröristi arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Soylu, “Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. Yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoryuz .İnşallah böyle bir terör saldırısı ile bir daha karşılamayız. Başımız sağolsun. Şu anda net bir değerlendirme yapmak doğru değil. Olay yerine geçeceğiz oradan da hastanede yaralıları ziyaret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İKİ BAKAN VE VALİ YARIM SAAT GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden özel uçakla saat 07:10’da İstanbul Atatürk Havalimanı Vip Salonu’na gelen Soylu burada açıklama öncesi yaklaşık yarım saat Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüştü. Havalimanından ayrılan iki bakan ve İstanbul Valisi incelemelerde bulunmak üzere olay yerine hareket etti.

DHA