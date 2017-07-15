Son Dakika… Başbakan konuştu: Alçakları sevindirmeyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbesinin yıl dönümü nedeniyle Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen törende konuşma yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Tam burada o karanlık gecede 34 kahramanımız şehit verdik. İstanbul'un Çorum'un Gaziantep'in evlatları vatanları için bayrakları için şehit düştü. Erzurum'un, Ardahan'ın Karabük Niğde'nin yiğitlerini burada şehit verdik. Abdullah Tayyip ve Erol Olçok bu köprünün ilk şehitleri oldular.

Şehitlerimiz kalbimizde edebiyen yaşayacaktır. Hüznümüz dağlar kadardır. Ama boyun bükmüyoruz, bükmeyeceğiz. Bugün alçakları hainleri sevindirmeyeceğiz. Millet için, vatan, inanç namus şeref için canlarını veren şehitler bugün bizden dua bekliyor.

15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız.

Bugün açılışını yapacağımız Şehitler Anıtı’nı şehitlerin düştüğü yerde açılacak. Bu parkta 250 şehidimizi temsilien selvi ve gül agacı dikildi.

Anıtın içinde her bir şehidimizin adına dikilen ağaçların künyesinde 250 şehidimizin isimleri yer alıyor. Burayı ziyaret edip salaları dinleyip şehit isimleri okuyabilecek dileyenler Kur'an okuyup dua edebileceklerdir.

Sadece bu anıtlarla makamlarla değil şehitlerimizin isimlerini hikayelerini yeni eserlerle hizmetlerle yaşatmaya devam edeceğiz. Bütün şehitlerimizin mekanları cennet olsun ruhları şad olsun.

Bu topraklar mübarek, 80 milyonunu canını bir parçasıdır, vatanıdır, vatanımızdır. Vatan namusumuzdur, şerefimizidir, onurumuzdur.

15 Temmuz’da milletimizi başkomutanımızın liderliğinde meydana inmiş, gözü dönmüş hainlere dersini vermiştir, darbecilere darbeyi vurmuştur. Bu mübarer toprakları hiç bir hain çiğnemeyecek.

Bize yaşattıkları acılardan hiç bir şey elde edemeyecek. Bize yaşattıkları acılardan daha acı bir sonla bitecek. Ellerindeki kanda boğulacaklardır. şiddete teslim olmadık, olmayacağız. Şer odaklarına direneceğiz.

1920’de Çanakkale’yi geçemedikler, şimdi istanbul Boğazı’nı geçeceğinizi mi sandınız?

15 Temmuz şehitlerini bir kez daha minnetle anıyorum. Allah’a emanet olun.