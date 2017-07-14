Son dakika… Başbakan’dan tartışılan ’15 Temmuz afişi’ için açıklama geldi

Makamında ağırladığı gazetecilere konuşan Başbakan Binali Yıldırım, kamuoyunda tartışmalara konu olan 15 Temmuz afişleri için "Alınganlık gösterecek bir şey yok. TSK'yı hedef alma düşüncesi yoktur" yorumunda bulundu.
Başbakan Yıldırım, Çankara Köşkü’nde medya temsilcilerini ağırladı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, tartışmalara konu olan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz afişlerine de değindi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan afişler özellikle sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. 15 Temmuz gecesi İstanbul Çengelköy’de yaşananları yansıtan bir afişteki askerin ise Amerikalı olduğu ortaya çıkmıştı.
Kamuoyunda “Kötü asker algısı var, askerlerin tamamı darbeci gibi gösterilmiş” şeklindeki tartışmalara da değinen Başbakan “Alınganlık gösterecek bir şey yok. TSK’yı hedef alma düşüncesi yoktur” diye konuştu.İLGİLİ HABERKörfez Savaşı'ndaki Amerikalı asker 15 Temmuz afişinde!İLGİLİ HABERBaşbakan açıkladı... OHAL uzatılıyor
Son güncelleme: 13:4314.07.2017