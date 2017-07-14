Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Başbakan’dan tartışılan ’15 Temmuz afişi’ için açıklama geldi

Makamında ağırladığı gazetecilere konuşan Başbakan Binali Yıldırım, kamuoyunda tartışmalara konu olan 15 Temmuz afişleri için "Alınganlık gösterecek bir şey yok. TSK'yı hedef alma düşüncesi yoktur" yorumunda bulundu.

13:4114 Temmuz 2017
Gündem
Son dakika… Başbakan’dan tartışılan ’15 Temmuz afişi’ için açıklama geldi
Makamında ağırladığı gazetecilere konuşan Başbakan Binali Yıldırım, kamuoyunda tartışmalara konu olan 15 Temmuz afişleri için "Alınganlık gösterecek bir şey yok. TSK'yı hedef alma düşüncesi yoktur" yorumunda bulundu.

Başbakan Yıldırım, Çankara Köşkü’nde medya temsilcilerini ağırladı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldırım, tartışmalara konu olan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz afişlerine de değindi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan afişler özellikle sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. 15 Temmuz gecesi İstanbul Çengelköy'de yaşananları yansıtan bir afişteki askerin ise Amerikalı olduğu ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan afişler özellikle sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. 15 Temmuz gecesi İstanbul Çengelköy’de yaşananları yansıtan bir afişteki askerin ise Amerikalı olduğu ortaya çıkmıştı.

Kamuoyunda “Kötü asker algısı var, askerlerin tamamı darbeci gibi gösterilmiş” şeklindeki tartışmalara da değinen Başbakan “Alınganlık gösterecek bir şey yok. TSK’yı hedef alma düşüncesi yoktur” diye konuştu.

İLGİLİ HABERKörfez Savaşı'ndaki Amerikalı asker 15 Temmuz afişinde!Körfez Savaşı'ndaki Amerikalı asker 15 Temmuz afişinde!İLGİLİ HABERBaşbakan açıkladı... OHAL uzatılıyorBaşbakan açıkladı... OHAL uzatılıyor

 

Son güncelleme: 13:4314.07.2017
Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!
Keşfet

Üniversitenizi seçerken dikkat etmeniz gereken 3 önemli detay!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar