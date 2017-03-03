Son dakika… Başbakan’ın Bartın mitingine sis engeli

Başbakan'ın Bartın mitingi uçağın yoğun sis nedeniyle Zonguldak Havalimanı'na inememesi nedeniyle iptal edildi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın Bartın mitingi iptal edildi. Yoğun sis nedeniyle Zonguldak Havalimanına inemeyen Yıldırım’ın uçağı rotasını Sinop’a çevirdi. Başbakan Binali Yıldırım, bugün Bartın ve Sinop’ta miting düzenleyecekti. Öğlen saatlerinde Ankara’dan havalanan Başbakan Yıldırım’ın uçağı, yoğun sis nedeniyle Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan havalimanına iniş yapamayınca rotasını Sinop’a çevirdi. Zonguldak Havalimanı’nda gazetecilere açıklama yapan Bartın Valisi Nusret Dirim, “Sayın Başbakanımızın uçağı yoğun sis sebebiyle, yukarıda tabii durum daha farklı, döndüler. Sinop’a geçecekler. Sinop’taki programına devam edecekler. Bartın programı şu an iptal. Sinop’a geçiyorlar. Yoğun sis nedeniyle program iptal edildi” diye konuştu. Başbakanlık korumaları da programın iptal edilmesi sebebiyle havalimanından ayrıldı. (İHA)